Mercato: "Personne ne m’a dit que Lyon était intéressé par Bourigeaud", balaye Genesio

Bruno Genesio, entraîneur du Stade rennais, a évoqué en conférence de presse l’intérêt supposé de l’OL pour Benjamin Bourigeaud. Selon lui, aucun contact n’a été établi entre les deux clubs, ce qui a e quoi refroidir les rumeurs.

Bruno Genesio connaît bien l’OL et son fonctionnement pour y avoir entraîné pendant trois saisons et demie. En conférence de presse, le coach rennais assure que le club rhodanien n’est pas intéressé par Benjamin Bourigeaud, ou du moins qu’il aurait contacté les Rouge et Noir si cela avait été le cas.

"S'ils étaient intéressés, on serait au courant"

"Comme ce n’est pas un joueur libre et que Lyon a l’habitude de bien faire les choses, je pense que s’ils étaient intéressés par Benjamin Bourigeaud, on serait au courant au club, déclare Genesio. Aujourd’hui personne m’a dit que Lyon était intéressé par Benjamin. lls auraient d’abord pris contact avec nous avec de prendre contact avec le joueur, en tout cas je l’espère". Ce mardi, L’Equipe annonçait que des ‘prises de renseignements’ avaient été effectuées par l’OL pour le milieu breton, 27 ans, en cas de départ d’Aouar.

Deux jours avant d’affronter Rosenborg en barrage retour de Conference League (victoire 2-0 à l’aller), l’entraîneur du Stade rennais reste méfiant à propos du mercato, qui ferme ses portes la semaine prochaine: "Jusqu’au 31 minuit il faut être prudent, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans cette période de mercato. On sera très attentifs à d’éventuels mouvements dans un sens ou dans l’autre. On se doit d’être réactifs pour ne pas être dans la panade et faire les choses dans l’urgence".

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre en exclusivité le barrage Rosenborg-Rennes

Genesio annonce "encore quelques départs"

"Je suis satisfait de mon groupe, certainement qu’il y aura encore quelques départs. Certains ne seront pas compensés puisqu’on a déjà ce qu’il faut à ces postes, annonce également Genesio. Il faut toujours s’attendre à des offres, qu'on a le loisir d’accepter ou de refuser". Cet été, le club a engagé Badé, Sulemana, Santamaria, Meling et le gardien Alemdar et a notamment perdu son capitaine Da Silva. Après un début de saison correct en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), Rennes vise une nouvelle qualification européenne.