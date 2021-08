Rennes: Camavinga de plus en plus proche d’un départ

Eduardo Camavinga a peut-être disputé son dernier match avec Rennes lors du derby contre Nantes. Selon les informations de Ouest-France, le milieu va bien quitter le club breton avant la fin du mercato estival.

Auteur d’un bon début de saison en Ligue 1 avec deux nuls et une victoires, Rennes espère également se qualifier pour la Conference League. Vainqueur de son barrage aller contre Rosenborg (2-0), le club breton se déplace jeudi en Norvège pour le duel retour (dès 19h sur RMC Sport 1). Blessé, Jérémy Doku est forfait.

Un voyage auquel Eduardo Camavinga n’est pas encore certain de participer. Selon les informations du journal Ouest-France, le milieu tricolore a probablement joué ses dernières minutes au Roazhon Park lors de la victoire rennaise dans le derby contre Nantes (1-0) et devrait s’en aller avant la fin du mercato.

Camavinga a signé "une tournée d’adieu"

Entré à la 76e minute du match gagné face aux Canaris, Eduardo Camavinga aurait ensuite donné des signes d’un très probable départ estival. Selon le quotidien, le milieu de 18 ans a fait une sorte de "tournée d’adieu" après la rencontre.

Après avoir lancé son maillot au public, l’international tricolore aux quatre sélections a ensuite mené les festivités dans le vestiaire rennais, notamment le chant de la victoire. Plus important encore, il aurait conclu sa journée par un passage au local d’un groupe de supporters: le Roazhon Celtic Kop (RCK). Auprès des fans, Eduardo Camavinga aurait ainsi laissé entendre qu’il allait quitter Rennes.

Un transfert autour de 35M€?

Formé à Rennes et révélé en Ligue 1 sous les ordres de Julien Stéphan, Eduardo Camavinga n’a plus qu’un an de contrat. Celui dont les intérêts sont gérés par le groupe Stellar Sport de Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, refuse de prolonger avec le Stade Rennais. Comme indiqué par RMC Sport dès le mois de mai, le milieu de 18 ans veut aller au PSG.

Si Rennes a longtemps espéré empocher un gros chèque pour son prodige, le club breton pourrait finalement se résoudre à le vendre avant la clôture du mercato, le 31 août. Eduardo Camavinga pourrait ainsi être disponible pour un montant avoisinant les 35 millions d’euros.

Sans pour autant donner d’indices sur un possible départ du Français, le Stade Rennais a déjà bouclé plusieurs arrivées dans l’entrejeu. Le transfert de Baptiste Santamaria a été officialisé et le recrutement du Croate Lovro Majer devrait rapidement suivre. Les derniers jours du mercato estival s’annoncent très rythmés en Bretagne. Avant, il faudra déjà s’assurer d’une qualification en Conference League et enchaîner en Ligue 1 face à Angers.