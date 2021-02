Mercato: Tuchel révèle que le PSG a tenté de recruter Luis Suarez l'été dernier

Avant d'affronter l'Atlético de Madrid ce mardi (21h sur RMC Sport) en huitième de finale de Ligue des champions, Thomas Tuchel est passé en conférence de presse ce lundi. L'occasion d'évoquer Luis Suarez et de faire une confidence à propos du dernier mercato du PSG.

Désormais entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a livré une confidence à propos du dernier mercato du PSG. Remercié par le club parisien en décembre dernier, le nouveau technicien des Blues s'apprête à affronter l'Atlético de Madrid ce mardi lors d'un huitième de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Où évolue un certain Luis Suarez.

Interrogé ce lundi en conférence de presse d'avant-match sur l'attaquant uruguayen, Thomas Tuchel s'est laissé aller à une indiscrétion sur le dernier mercato parisien. "Il était possible qu'il soit sur le point de quitter Barcelone l'été dernier. Qui ne serait pas intéressé par l'idée de recruter l'un des meilleurs attaquants du monde et de l'histoire du football? Nous (le PSG) avons tenté notre chance mais il a préféré signer à l'Atletico de Madrid, a lâché Thomas Tuchel à propos de Luis Suarez. Et il prouve encore une fois sa qualité depuis."

Tuchel ne pense pas à Suarez pour Chelsea

Arrivé libre l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Luis Suarez a déjà empilé 16 buts cette saison en Liga, contribuant largement à la très bonne saison de l'Atlético de Madrid, actuel leader du championnat espagnol après 24 journées. "C'est un attaquant-né et il a cette mentalité que seuls les attaquents peuvent avoir. Il a la volonté de montrer son intensité et de marquer. Il n'est jamais satisfait, a vanté Thomas Tuchel à propos de Suarez. Quel joueur!".

Quant à savoir si Chelsea pourrait être intéressé par Luis Suarez lors d'un prochain mercato, l'entraîneur des Blues a écarté la piste. "Maintenant, les choses sont différentes, je pense qu'il est sous contrat et cela ne vaut pas la peine d'y penser et je ne l'ai pas fait, a indiqué Tuchel. Et il est fort probable que nous n'y pensons pas."

