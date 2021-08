Messi au PSG: "Ça va être fantastique", se réjouit Pastore

Interrogé par RMC, l’ancien Parisien Javier Pastore estime "fantastique" la formation d’un nouveau trio de choc au PSG avec l'arrrivée Messi aux côtés de Neymar et Mbappé. "El Flaco" explique aussi qu’il parlait déjà de Paris à son compatriote lorsqu’ils étaient en sélection.

Ancien numéro 10 parisien, Javier Pastore se dit ravi de l’arrivée d’un autre Argentin à ce poste, ce mardi. Alors que Lionel Messi est arrivé à Paris et que sa signature ne fait plus aucun doute, "El Flaco" révèle ne pas avoir douter de sa venue et se montre impatient à l’idée de le voir jouer avec Neymar et Mbappé.

"Ça fait plaisir, confie Pastore au micro de RMC. J’avais beaucoup de confiance pour qu’il finisse au PSG. C’est toujours l’ambition du club de continuer à s’améliorer, grandir, et d’avoir les meilleurs joueurs du monde. Il est arrivé. Maintenant, au PSG, il y a trois des cinq meilleurs joueurs du monde ensemble. Ça va être fantastique de les voir. Pour la France, pour la Ligue 1 et pour tout le monde."

L’attaquant de la Roma a également révélé avoir déjà évoqué le PSG avec Messi lors de rassemblements avec l’Albicelste: "Quand on était en sélection, avec Di Maria, le président Nasser nous disait tout le temps de parler avec lui, pour lui dire que Paris c’était bien, une belle ville, une bonne équipe. Mais c’était surtout pour rigoler". Au cours de son passage de 2011 à 2018, Pastore a disputé 265 matchs pour 45 buts et 61 passes décisives sous les couleurs parisiennes alors qu'il compte aussi 29 sélections avec l'Argentine.

"Tu leur mets un bon ballon et l'action est finie"

Une arrivée d’autant plus savourée par l’ancien Parisien que Messi pourrait côtoyer Neymar et Mbappé sur le front de l’attaque. "On connaît la qualité de ces joueurs, explique Pastore. Tu leur mets un bon ballon et l’action est finie. Mais il va falloir un bon travail pour trouver un équilibre. Le PSG a un effectif extraordinaire. J’ai déjà envie que les matchs commencent pour les voir jouer ensemble.".

Enfin, Javier Pastore a également été interrogé sur le personnage Messi, qu’il connaît depuis plus d’une décennie. "Il est super tranquille, très gentil, témoigne-t-il. Je l’ai connu très jeune, à 23 ans. Il a beaucoup changé. Avant, il ne parlait même pas dans le vestiaire. Mais au fur et à mesure, il a compris qu’il avait un rôle important en équipe nationale et qu’il avait besoin de parler aux autres joueurs. Il a pris confiance. C’est plus un leader qu’avant." Un leader qui va donc devoir s’intégrer à un casting cinq étoiles pour confirmer l’immense attente qui repose en lui et en sa nouvelle équipe.