Mercato: Messi débarque avec un t-shirt "Ici c’est Paris"

Le PSG a officialisé ce mardi l’arrivée de Lionel Messi. Au moment où l’attaquant argentin a atterri au Bourget, avec un t-shirt "Ici c'est Paris", le club de la capitale a posté un message sur Twitter pour confirmer l’immense nouvelle.

Cette fois, il n’y a plus aucun doute. Lionel Messi est bien un nouveau joueur du PSG. Le club de la capitale a confirmé ce mardi la nouvelle attendue par toute une ville. Au moment où l’attaquant argentin a atterri à l’aéroport du Bourget, en milieu d’après-midi. Devant une foule de supporters venus l’acclamer, le sextuple Ballon d’or est apparu à une fenêtre avec un t-shirt blanc et l’inscription "Ici c’est Paris". Le temps de saluer durant quelques instants les supporters, avec un large sourire. C’est la première image de Messi en tant que nouvelle recrue du PSG. Elle est d’ores et déjà légendaire.

La star de 34 ans va désormais s’installer dans la capitale. Avant d’être officiellement présenté et de dévoiler son numéro de maillot. Il sera alors temps de découvrir le Camp des Loges, où ses coéquipiers l’attendent avec impatience. Ses retrouvailles avec Neymar s’annoncent particulièrement émouvantes. Son accolade avec Sergio Ramos, ancien rival du Real Madrid, sera également scrutée de près. Tout comme ses premiers échanges avec Kylian Mbappé.

Quand fera-t-il ses grands débuts?

Reste à savoir quand l’ancienne idole du Camp Nou sera d’attaque pour étrenner le maillot parisien. Même s’il s’est entraîné en solo durant ces dernières semaines, Messi, qui était sans contrat depuis près d’un mois et demi, ne sera peut-être pas apte à affronter Strasbourg, samedi au Parc des Princes, lors de la 2e journée de Ligue 1 (21h). Mais il sera certainement présenté aux supporters en marge de la rencontre.