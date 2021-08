Messi au PSG: "Diabolique, manipulateur", un journaliste raconte la face cachée de l'Argentin

Sur l’antenne de RMC, Vincent Machenaud, ancien reporter de France Football à Barcelone, a alerté sur les états d'âme moins connues du numéro 10 argentin, au moment où le Paris Saint-Germain s'apprête à l'accueillir.

"C’est tout le contraire de ce qu’on imagine". Les mots de Seydou Keita glissés à Vincent Machenaud il y a quelques années ont de la résonnance à l’heure où Lionel Messi s’apprête à s’engager avec le PSG. Ancien reporter à Barcelone, l’homme a été interrogé par RMC ce mardi au sujet d’un joueur qu’il connaît bien et il prévient que l’image dégagée par le sextuple Ballon d’or ne serait pas forcément la bonne.

"Il a un côté diabolique dans ses relations, il est très manipulateur, lance Machenaud. Il est capable avec son petit sourire, avec une mimique, de vous mettre dans sa poche. Par derrière, il est capable de vous planter un couteau dans le dos. Je suis sérieux quand je dis ça".

Aussi, il estime que le statut de l'idole blaugrana lui a permis d’en faire trop au cours de ces vingt ans passés dans son club formateur: "Tout le monde était à genou, Leo a toujours fait sa loi dans le vestiaire, il a essayé de faire la loi dans le club, il n’y est pas toujours arrivé. Il était tellement intouchable, il avait le club et la ville à ses pieds".

Et Vincent Machenaud imagine que cela fonctionnera de la même façon à Paris. "Il est très intelligent, très malin. Il va étudier la situation, voir comment ça se passe, il sait qu’il peut compter sur Neymar, Paredes, Di Maria, explique-t-il. Le jour où il faudra la ramener, je pense qu’il la ramènera. Quand on a un joueur de ce calibre dans son effectif, a fortiori quand c’est un compatriote, Pochettino ira voir souvent en cachette Leo Messi pour prendre son pouls, pour avoir son avis. Sinon, ça va vite devenir ingérable".

Interviewer Messi, "un véritable supplice"

"On a l’impression qu’il a beaucoup de secret, qu’il veut cacher beaucoup de choses, ça m’a toujours un peu gêné". Machenaud préviens également que le joueur se livrera très peu au cours de ses prises de parole: "Quand vous interviewez Messi, vous devez vous préparer, c’est un véritable supplice parce qu’il ne répond pas aux questions. La moindre question gênante, il vous dit que ce n’est pas une bonne question. Il est très particulier, c’est quand même une litanie de poncifs et de lieux communs. Je plains mes confrères, de tous les journaux, toutes les radios, et toutes les télévisions quand ils vont se le coltiner".

Machenaud a aussi donné son avis à propos de la relation à venir entre Messi et ses deux futurs compères d’attaque, Neymar et Mbappé. Selon lui, l’Argentin n’aura aucun mal à s’entendre avec son ancien partenaire au Barça: "Je ne suis pas du tout inquiet pour les relations entre Neymar et Messi pour la simple et bonne raison que j’ai l’impression que Neymar a abandonné toute ambition personnelle, il est là pour gagner de l’argent et se faire plaisir sur le terrain. (…) Il sait que Messi lui est encore supérieur, plus régulier que lui".

En revanche, l’ancien journaliste se montre plus prudent au sujet du Français: "Je suis un peu plus dubitatif, un peu plus perplexe quant aux relations qu’il pourrait entretenir avec Mbappé s’il reste. Il y aura peut-être un peu de jalousie, de frustration si le ballon n’arrive pas ou si l’autre garde un peu plus la balle. J’attends de voir". Les supporters parisiens aussi.