Messi au PSG: les arguments étonnants de Leonardo pour le convaincre de rejoindre Paris

D'après le quotidien espagnol El Pais, Leonardo aurait assuré à Lionel Messi qu'il pourrait mener une vie relativement tranquille à Paris, compte tenu de la place moins importante accordée au football par les habitants de la capitale par rapport à ceux de Barcelone.

Pour convaincre Lionel Messi de signer au Paris Saint-Germain, les dirigeants du club lui ont évidemment apporté toutes les garanties possibles sur les plans sportif et financier. Mais Leonardo l'a semble-t-il aussi rassuré sur le cadre de vie. D'après El Pais, le directeur sportif brésilien a expliqué à l'attaquant argentin de 34 ans que l'importance bien maigre du football dans la capitale, par rapport à Barcelone, lui permettrait de vivre relativement tranquillement.

"C'est une ville de fromage, de nourriture, d'art et de culture. Pour les sports, c'est plutôt le rugby. Le football vient après. Ici, si tu perds trois matchs, personne ne t'arrêtera dans la rue pour t'insulter. Ta famille et toi, vous vous adapterez sans problème", aurait dit Leonardo à Messi, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol, qui affirme au passage que le PSG prend soin de s'occuper de la sécurité des domiciles de joueurs lors des matchs (afin d'éviter les intrusions et cambriolages qu'ont notamment pu subir Marquinhos et Angel Di Maria).

Première nuit au Royal Monceau

El Pais rapporte aussi que le PSG s'est occupé de trouver un logement aux Messi, ainsi qu'un établissement scolaire pour les trois enfants du couple.

À son arrivée dans la capitale, mardi, Lionel Messi s'est installé à l'hôtel Royal Monceau. Ce palace cinq étoiles est situé dans le VIIIe arrondissement, à quelques encablures de l'avenue des Champs-Élysées. C'est aussi à cet endroit qu'il a signé son contrat de deux ans (plus une saison en option), en présence de l'état-major du club, de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino et des précédentes recrues Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum.