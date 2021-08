Messi: "Je connais la Ligue 1"

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a officiellement présenté Lionel Messi dans une conférence de presse au Parc des Princes. La Pulga explique qu’il connait le champion de France de Ligue 1 et comment la présence de Neymar dans l’effectif parisien a influencé son choix.

Lionel Messi a officiellement été présenté par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, durant la conférence de presse, la Pulga, qui découvrira prochainement la Ligue 1, a été interrogé sur sa connaissance du championnat.

"J'ai des amis qui jouent ici, je regardais quelques matchs. C'est un championnat qui a beaucoup progressé, avec l'aide du PSG. Les autres équipes progressent aussi pour pouvoir battre Paris. Je connais ce championnat. Ce sera une expérience nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ça" explique le sextuple ballon d’or.

"Neymar a été important dans ma décision"

Au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du FC Barcelone retrouvera son ancien coéquipier et ami, Neymar mais aussi d’autres joueurs qu’il côtoie en sélection dont Leandro Paredes et Angel Di Maria.



"Je connais des gens ici dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. On recherche la même chose. J'espère qu'on atteindra notre objectif ensemble. Le vestiaire a été une motivation, Ney, Di Maria, Parades. Ça a joué dans ma décision", confie l’Argentin.

Pour rappel, Lionel Messi a signé un contat de deux ans dont une troisième en option avec le Paris Saint-Germain.