PSG: le déroulé traumatisant des home-jacking chez Di Maria et les parents de Marquinhos

Victimes de home jacking dimanche pendant PSG-Nantes, les familles d’Angel Di Maria et Marquinhos ont été choquées par le déroulé des évènements. Un parent du défenseur brésilien a notamment été séquestré, selon une source policière.

Pour le moment, aucun lien n’a été établi entre les deux faits. Mais les domiciles d’Angel Di Maria et des parents de Marquinhos ont été cambriolés, dimanche pendant que les deux joueurs du PSG affrontaient le FC Nantes (2-1). Les joueurs n'ont pas été prévenus à la mi-temps. Mis au courant de ces faits, Leonardo, directeur sportif du club, est en revanche descendu des tribunes vers 22h15 pour signifier la nouvelle à Mauricio Pochettino. L’entraîneur a immédiatement remplacé le milieu argentin, avant de lui apprendre la nouvelle et de le raccompagner aux vestiaires où il a été pris en charge par le service de sécurité du club, afin de rejoindre au plus vite sa femme et ses deux filles.

La femme de Di Maria extrêmement choquée

Le cambriolage a été décrit comme "violent" par des sources au sein du club parisien. Dans la nuit, une source policière a précisé à RMC Sport que "la femme du joueur et ses enfants étaient présents mais qu’il n’y aurait pas eu de face à face avec les cambrioleurs. La femme du joueur a été extrêmement choquée. Une crainte existait car les évènements venaient de se passer et qu’il y avait une peur d’une nouvelle confrontation avec les cambrioleurs".

En février 2015, Di Maria avait déjà été victime d’une tentative de cambriolage en Angleterre, alors qu’il évoluait à Manchester United. Un mois après avoir emménagé dans une nouvelle maison. El Fideo était en train de dîner avec sa famille lorsque plusieurs personnes avaient tenté d’entrer en forçant une porte arrière. Mais l’alarme s’était déclenchée et les agresseurs avaient finalement pris la fuite. Laissant Di Maria et sa famille sous le choc.

Une zone d’ombre reste à éclaircir sur le déroulé des évènements, initialement présentés comme "violents". Angel Di Maria a quitté le Parc des Princes très choqué, plongeant le staff dans une réelle inquiétude.

Plusieurs vols et une séquestration chez les parents de Marquinhos

Le domicile des parents de Marquinhos, situé dans le même secteur, a également été cambriolé. Là encore, en leur présence et dans des circonstances "graves", avec séquestration selon cette même source policière et confirmé dans l’environnement du PSG. Selon cette source policière "plusieurs vols auraient été commis et un parent de Marquinhos aurait été séquestré de longues minutes". Une autre source évoque une durée de 30 à 40 minutes. La famille de Marquinhos est en bonne santé et le capitaine brésilien a communiqué dans la nuit en expliquant "que personne n’a souffert et que tout le monde va bien".

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ses événements, dont les joueurs parisiens n’ont été mis au courant qu’à la fin de leur match contre Nantes (1-2). "Il y a des situations extra-sportives qui vont au-delà du football. Il faut tenir compte de ça. Ce n’est pas une excuse, mais ça a amené une baisse d’énergie", a expliqué Pochettino après la rencontre.