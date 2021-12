Metz: "C'est un jeu truqué", Antonetti fustige le calendrier de la CAN

Scandalisé par les dates de la Coupe d'Afrique des nations, qui vont priver le FC Metz de plusieurs internationaux, Frédéric Antonetti estime que le club est victime de ce "jeu truqué et faussé".

Frédéric Antonetti était tout particulièrement frustré pour sa dernière conférence de presse de l'année. L'entraîneur du FC Metz, après avoir fustigé l'arbitrage du match disputé mercredi soir sur le terrain de l'Olympique Lyonnais (1-1), a exprimé son agacement par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations. La compétition, prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun, va priver son équipe de plusieurs joueurs. Une situation qu'il trouve injuste.

"La CAN nous prend sept ou huit joueurs. Si on prend l'équipe de ce soir qui a débuté, quatre, cinq, six joueurs... et Sarr est suspendu. C'est un jeu truqué, un jeu faussé. Comment on peut avoir une compétition internationale pendant les compétitions nationales? Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Je n'ai rien contre la CAN. Au contraire, c'est une compétition que j'adore. Il n'y a pas que nous, mais on ne peut pas enlever huit joueurs et avoir des matchs de compétition", a-t-il déploré.

"Alors on me demande pourquoi j'ai autant de joueurs africains. Quand on a fait la constitution de l'effectif, la CAN devait être tout le tmeps au mois de juin. Ils ont changé les règles. C'est truqué", a ajouté Frédéric Antonetti.

"Tout est truqué dans le football"

En 2019, la CAN a été organisée pour la première fois durant l'été. Cela aurait dû se reproduire pour la 33e édition, celle à venir. Le tournoi était intialement fixé en juin et juillet 2021. Mais la Confédération africaine de football a changé ses plans en 2020, officiellement en raison des "conditions climatiques dévorables" sur cette période au Cameroun.

Jusqu'au 6 février, quatre journées de Ligue 1 sont programmées. Cela risque de peser très lourd pour le FC Metz, 18e, qui lutte pour son maintien. De quoi accroître le sentiment désabusé de Frédéric Antonetti, qui, en faisant encore référence au but refusé à son équipe face à l'OL, a conclu son intervention par plusieurs réflexions pêle-mêle sur l'intégrité du monde du ballon rond: "Tout est truqué dans le football. Les droits TV sont truqués... On donne plus aux gros qu'aux autres... De quel droit? Pourquoi n'y aurait-il pas un socle collectif? Mais personne ne dit rien... Je vais avoir 61 ans, je suis au bout, j'ai la parole libre. Mais je trouve que c'est dommage, pour notre sport qui est un très beau sport. Tout est faussé, tout est truqué. La CAN en fait partie, la VAR en fait partie, mettre la pression en fait partie".