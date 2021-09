Metz: Niane, état d’esprit, maintien... Antonetti tire à tout-va après la claque dans le derby

Dans une colère froide après la lourde défaite des Messins lors du derby de l’Est, vendredi à Strasbourg (3-0), Frédéric Antonetti a été cinglant en conférence de presse d’après-match. Pointant les manques de son équipe et l’attitude de son attaquant Ibrahima Niane.

Sale soirée pour Frédéric Antonetti. Etrillé sur la pelouse de Strasbourg (3-0), ce vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, le coach messin avait la mine des mauvais jours au moment de se présenter face à la presse. S’il ne s’est pas vocalement emporté, lui que l’on sait capable de dégoupiller facilement lors de grosses contre-performances, Antonetti a toutefois été cinglant devant les médias.

"Il y a des périodes difficiles dans le football, dans la vie aussi. Il faut savoir les surmonter, il faut travailler. Il y a des jours sans, comme ce soir, on espère des jours meilleurs." Ça, c’était pour l’échauffement.

S’il a paru plutôt abattu dans les premiers instants de sa conférence de presse, le coach du désormais 19e du Championnat a très vite activé le mode sniper ensuite. Froidement, il s’en est directement pris à son attaquant Ibrahima Niane, sorti à la mi-temps comme deux autres de ses coéquipiers. "Niane, il faut qu'il se remette en question. Il a fait des bonnes choses mais un attaquant, ça donne le ton. Si on est au ralenti dans un match comme ça, on ne peut pas jouer au football. Il faut beaucoup plus de détermination. Cela part de devant. Introuvable... à partir de là, c'est très compliqué."

"Je sais que vous en avez plein la bouche du Paris Saint-Germain"

Et Antonetti de poursuivre, passablement énervé par l’attitude de ses joueurs sur le terrain, et actant déjà la course au maintien lancée.

"Bien sûr qu'il y a une attitude. Trois points en six matchs... on fait une très mauvaise entame de saison, cela complique la suite, a-t-il regretté. Il faut retrouver ce qui faisait notre force. On n'était pas les meilleurs techniquement ou tactiquement mais on avait un goût à l'effort parce qu'on savait d'où on venait. On l'a un peu perdu, il faut le retrouver. Il faut travailler. Il y a une prise de conscience, quand on prend des gifles. J'ai joué une fois le maintien en ayant commencé la saison. Je l'ai joué souvent mais on m'appelait en cours de saison... oui parce qu'on m'appelle quand ça va mal (rires). Jouer le maintien, c'est avoir une force de caractère et retrouver notre jeu après. Il ne faut pas oublier d'où on vient."

Si la perte du derby de l’Est enfonce ses joueurs - toujours à la recherche de leur première victoire de la saison - dans le tréfonds du classement, c’est le Paris Saint-Germain qui se présente désormais sur leur route pour la prochaine journée, mercredi (21 heures). Pas forcément l’adversaire idéal pour tenter de reprendre un peu confiance.

"Le match face au PSG? Paris est une grosse cylindrée, il y aura d'autres matchs après Paris. On va essayer de donner la meilleure image possible. Je sais que vous en avez plein la bouche du Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain... pour moi, c'est un match comme un autre, qu'on gagne ou qu'on perde."