Monaco: Disasi ne "se prend pas la tête" concernant son avenir

Cité du côté du PSG, Axel Disasi a assuré qu'il se sentait bien à Monaco, sans pour autant fermer aucune porte pour un éventuel départ lors du mercato estival.

Axel Disasi se sent bien à Monaco. Le défenseur central, titulaire ce dimanche au Parc des Princes face au PSG (1-1), a participé au match sérieux réalisé par son équipe face au champion de France en titre. Cité du côté du club de la capitale pour un éventuel transfert lors du mercato estival, l'ancien international U20 est resté très évasif, ne donnant aucun indice.

"Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j'étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu'il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas", a-t-il déclaré au micro de Prime Video après la rencontre.

Sous contrat jusqu'en 2025

En zone mixte, Axel Disasi a également assuré que son clan "s'occupe de [lui] sur ce point là". "Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je vis le moment présent". Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASM, l'ancien rémois s'est rapidement intégré dans la défense monégasque depuis son arrivée lors de la saison 2020-2021.

Vice-capitaine derrière Wissam Ben Yedder, le numéro 6 de l'équipe de la Principauté a participé à 86 matchs toutes compétitions confondues avec Monaco, marquant sept buts, dont le dernier remonte au 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au PSV Eidhoven, le 2 août dernier.