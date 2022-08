Monaco – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est l’une des affiches événements de cette troisième journée. Lens se déplace à Monaco pour tenter de retrouver le podium de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Lens ?

Monaco a connu une défaite en qualification de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, mais a gagné quatre points en championnat. Les Monégasques ont vaincu Strasbourg (1-2) et ont obtenu un match nul face à Rennes (1-1). De son côté, Lens a également quatre points.

Offre Prime Video Regardez le match Monaco - Lens Le match Monaco - Lens de ce samedi soir est diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video J'en profite

Les Lensois se sont imposés contre Brest (3-2) mais n’ont pas réussi à percer la défense corse (0-0). Les joueurs de Franck Haise ont montré leur talent, leur esprit d’équipe et leur capacité offensive sans jamais trouver les filets. C’est Willy Delajod qui sera au sifflet de cette rencontre au sommet. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Lens ?

Regardez le match Monaco – Lens ce week-end !

La chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime diffuse en direct le match Monaco – Lens, ce samedi 20 août à 17 heures. Profitez jusqu’au 28 août de l’offre saison au prix exceptionnel de 89 euros par an, au lieu de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. Cependant, cette offre promotionnelle est réservée aux abonnés Amazon Prime. Vous pouvez essayer l’abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours, puis souscrire l’offre d’abonnement au prix de 5, 99 euros par mois ou 49 euros par an jusqu’au 15 septembre. La chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de regarder 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, en direct ou en replay. Quant aux multiplex de Ligue 1 et de Ligue 2, présentés par Karim Bennani et Félix Rouah, ils vous plongent dans les meilleures actions des matchs joués en simultané. Regardez vos matchs préférés sur TV, PC, smartphone ou tablette.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Amazon Prime – Le Pass Ligue 1

