Monaco-Lille en direct: choc majeur dans le sprint final

Décharger la pression sur les autres

Si Galiter estimait Monaco supérieur à Paris, Lyon et Lille, Kovac assurait lui que l'ASM n'est "pas au niveau de Lille, Lyon et du PSG". Faut-il croire les deux coachs ? Toujours est-il que tous les moyens sont bons pour mettre un peu plus de pression sur ses concurrents.