Lille-OM: Galtier estime Monaco supérieur à Paris, Lyon et Lille

Christophe Galtier suit avec une grande méfiance, dans la course au titre, les grosses performances de Monaco revenu à quatre points de Lille, leader, grâce à une série impressionnante de 12 matchs sans défaite.

Les deux résultats nuls lors des trois derniers matchs de Ligue 1 n'ont pas fait perdre la tête à Lille. Mais le leader ne compte plus que deux points d'avance sur le PSG, deuxième, trois sur Lyon, troisième et quatre sur Monaco, quatrième. Avant la réception cruciale de l'OM mercredi (21h, 28e journée de Ligue 1), Christophe Galtier a appelé ses joueurs à ne pas se laisser envahir par la pression de la course au titre. L'entraîneur sent la pression de la concurrence et particulièrement de l'ASM, qu'il estime plus dangereuse que ses deux autres rivaux.

"Monaco est supérieur aux trois autres équipes"

"Il faudra voir le parcours du PSG en Champions League où il faut leur souhaiter d'aller le plus loin possible et de la gagner, non pas pour qu'ils aient des matchs en plus mais pour le football français, ce serait très bien qu'il la gagne, souligne le technicien au moment d'analyser les forces en présence. Une équipe m'impressionne énormément en ce moment, c'est Monaco. Sans rien enlever à Lyon qui fait un magnifique parcours mais, depuis le 1er janvier, Monaco fait un parcours exceptionnel. Je pense que Monaco est supérieur aux trois autres équipes. Mais être supérieur, ça ne veut pas dire que..."

Les hommes de Niko Kovac restent sur 12 matchs de suite sans défaite (10 victoires, 2 nuls) en Ligue 1 et disposent d'un effectif très fourni, armé pour la dernière ligne droite. Face à ce challenge, Galtier s'échine à libérer ses joueurs.

"On finira peut-être quatrième avec plus de points qu'il y a deux ans"

"On ne doit surtout pas se focaliser sur un exploit, explique-t-il. Il faut tout mettre en oeuvre pour faire quelque chose d'exceptionnel, le vouloir vraiment, tout donner sachant qu'on ne va peut-être pas pas y arriver.Monaco et Lyon veulent faire une saison exceptionnelle, le PSG veut être champion. Peut-être qu'en ayant plus de points qu'il y a deux ans (2e avec 75 points, le Losc en compte 59 actuellement, ndlr), on sera quatrième, c'est la réalité. Mettons tout en oeuvre, toutes les chances de notre côté pour y arriver. Si on n'y parvient, ce ne sera pas un désastre."

"J'ai dit aux joueurs que ce n'est que du bonheur, que beaucoup de joueurs de L1 aimeraient être dans ce vestiaire pour vivre cette fin de saison et que ce genre d'opportunités se présentait rarement dans une carrière."