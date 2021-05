Monaco-OL: la séquence de la bagarre diffusée, un doigt d’honneur de Guimaraes aussi

Vingt-quatre heures après Monaco-OL, Canal+ a diffusé ce lundi soir la séquence de la bagarre au coup de sifflet final avec quelques sous-titres. Et a aussi montré un doigt d’honneur de Bruno Guimaraes après le but vainqueur de Rayan Cherki.

Comment tout cela a-t-il démarré ? Et qui a eu l’attitude la plus condamnable ? La commission de discipline de la LFP devra répondre mercredi à ces questions, et d’autres, après la bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final de Monaco-OL dimanche soir (2-3). Au lendemain de la rencontre, qui valait très cher dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, Canal+ a diffusé ce lundi soir les images de l’attroupement au centre du terrain du stade Louis II. Avec quelques sous-titres.

Pendant les accrochages entre Monégasques et Lyonnais, Rudi Garcia crie notamment "Bel état d’esprit Monaco, bel état d’esprit les joueurs !", Pietro Pellegri s’en prend à son compatriote Paolo Rongoni ("Regarde-le lui couillon", "espèce de m…") et Marcelo assure qu’il n’a "rien fait". Les esprits enfin calmés, l’arbitre Clément Turpin prévient avant de sanctionner : "Regarder ce qu’on va faire".

Puis il sort quatre cartons rouges, pour Willem Geubbels et Pietro Pellegri côté monégasque et pour Marcelo et Mattia De Sciglio, qui s’interroge ("Pourquoi rouge ?"), côté lyonnais. Au moment de rentrer aux vestiaires, c’est Jean-Michel Aulas qui hausse le ton : "D’accord, c’est Monaco, mais ça suffit !". Les joueurs de l’OL finissent par rejoindre leur vestiaire en criant de joie. "On les a fumés !", lâche Maxwel Cornet.

Le geste surprenant de Guimaraes après le but de Cherki

Les caméras de Canal + ont aussi capté un autre moment de tension. Après le but de Rayan Cherki (89e), qui donnera la victoire à l’OL, Bruno Guimaraes est aperçu en train de faire un doigt d’honneur en direction du bord du terrain ou des tribunes. Le Brésilien semble viser quelqu’un, mais qui ? Mystère…

Cette fin de match houleuse, ajoutée à l’expulsion de Maxence Caqueret à la 70e et la suspension déjà établie pour Memphis Depay pour accumulation de cartons jaunes, amoindrit sérieusement l’OL pour la réception de Lorient samedi (36e journée de Ligue 1). Marcelo et Mattia De Sciglio seront également suspendus. Jason Denayer est lui sorti blessé au stade Louis II, dès la première période. Quant à Melvin Bard, Djamel Benlamri et Islam Slimani, ils étaient indisponibles pour ce déplacement à Monaco et le seront peut-être encore ce week-end. Rudi Garcia va devoir bricoler.