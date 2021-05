Monaco-OL, les compos: Ben Yedder débute, Caqueret reste

Choc à très fort enjeu ce dimanche, en clôture de la 35e journée de Ligue 1: Monaco accueille l'OL (21h). L'ASM doit rester à la lutte avec Lille et le PSG pour rêver du titre, Lyon doit sauver son podium et sa place en Ligue des champions. Voici les compositions des deux équipes.

C'est ce qu'on appelle un match à enjeux: Monaco, qui rêve de coiffer Lille et le PSG au poteau pour le titre de champion de France, accueille l'OL au stade Louis-II (21h), en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Un choc pour le titre et la Ligue des champions.

Car le LOSC et Paris ont gagné plus tôt dans le week-end, respectivement face à Nice (2-0) et Lens (2-1). Si l'ASM veut continuer à rêver du sacre, il va falloir suivre la cadence. Cela passe donc par un succès face à Lyon, qui a pratiquement abandonné tout espoir de trophée mais qui doit sécurier sa place sur le podium et donc en Ligue des champions. Surtout après la défaite contre les Lillois.

Des absents à Monaco

Côté monégasque, plusieurs absents en raison notamment du Covid-19: Diatta, Golovin ou Gelson Martins. Diop et Jovetic sont blessés. Le casse-tête offensif est donc un peu simplifié pour Niko Kovac, qui aligne Volland et Ben Yedder. Défense à trois avec Sidibé, Maripan et Disasi.

Chez les Lyonnais, Jason Denayer, forfait de dernière minute contre Lille, est de retour en défense. Aouar est encore sur le banc. Au milieu, après avoir été brillant face au LOSC malgré la défaite de son équipe, Caqueret débute à nouveau, avec Mendes et Paqueta un peu plus haut. Melvin Bard, Islam Slimani et Djamel Benlamri sont absents du groupe.

La compo de Monaco:

Lecomte - Sidibé, Maripan, Disasi - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Fabregas, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder

Remplaçants:

Majecki, Ballo-Touré, Badiashile, Florentino, Millot, Matazo, Matsima, Geubbels, Pellegri

La compo de l'OL:

Lopes – Marcelo, Denayer, De Sciglio – Dubois, Caqueret, Mendes, Cornet – Paqueta – Toko-Ekambi, Depay

Remplaçants:

Pollersbeck, Gusto, Özkacar, Diomandé, Aouar, Guimaraes, Kadewere, Cherki, Soumaré