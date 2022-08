Monaco – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Les Monégasques reçoivent les Rennais ce samedi ! Les deux équipes se retrouvent sur la pelouse du stade Louis-II pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Rennes !

Le stade rennais débute doucement cette nouvelle saison 2022-2023. En effet, les joueurs de Bruno Génésio ont perdu face à Lorient (0-1). Cependant, Rennes effectue de nombreux changements dans son équipe.

Le mercato estival a permis des transferts, dont le plus attendu est celui de l’avant-centre parisien, Arnaud Kalimuendo. Du côté du rocher, la semaine a mal commencé pour Monaco, avec la défaite contre le PSV Eindhoven (3-2) en Ligue des Champions. En revanche, les Rouge et Blanc peuvent s’appuyer sur leur victoire face à Strasbourg (2-1), lors de la première journée de Ligue 1, pour envisager cette rencontre sereinement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Rennes !

Regardez le match Monaco – Rennes ce samedi 13 août !

Le match Monaco – Rennes est en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 ce samedi 13 août à partir de 17 heures ! L’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 est réservée aux membres Amazon Prime. Vous pouvez souscrire cette offre au prix de 89 euros par an, jusqu’au 28 août. Si vous n’avez pas encore profité de l’offre saison à cette date, l’offre d’abonnement passera alors au prix de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. Une fois inscrit, vous pouvez assister en direct ou en replay à 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi qu’à l’émission présentée par Marina Lorenzo, “Dimanche Soir Football”. Une émission spéciale précède et suit chaque rencontre des journées de championnat. Les consultants, Thierry Henry, Thibault Le Rol ou encore Mathieu Bodmer et Corine Petit, présentent les matchs et vous font part de leurs pronostics.

