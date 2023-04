Montpellier: Der Zakarian accuse les Toulousains de tricher

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, s’en est pris aux tricheries des Toulousains après la défaite de son équipe dans le derby de l’Occitanie (1-2), dimanche.

La belle série d’invincibilité de Montpellier (sept matchs sans défaite, cinq victoires, deux nuls) a pris fin dimanche face à Toulouse (1-2). Et Michel Der Zakarian, qui n’avait toujours pas perdu depuis son retour sur le banc en février, liste plusieurs raisons à ce revers contre le voisin occitan. Il a notamment pointé du doigt le vice des joueurs du TFC

"Ils trichaient pas mal "

"On a dominé sur les vingt premières minutes de la première mi-temps, après, ça a été un peu plus brouillon dans nos choix, dans le jeu, a reconnu le technicien à l’issue de la rencontre. Il y avait toujours une touche de trop, c'était haché. Plus leur façon de jouer, ils trichaient pas mal... L'arbitre n'a pas été d'un grand niveau non plus. Si on avait été efficace, la physionomie de match aurait été totalement différente."

L’ancien entraîneur de Clermont, Nantes et Brest ne cite pas d’actions en particulier mais semble avoir peu goûté certaines situations de jeu pas assez sanctionnés par l’arbitre, également cible de ses critiques. Il peste aussi contre l'agacement de ses joueurs. "On s’est énervé, a-t-il remarqué. L’arbitre ne siffle pas, ne met pas les cartons. il faut rester lucide. Ce n'est pas lui qui nous fait perdre le match, c'est nous. Mais après, c'est haché. Sur les arrêts de jeu, il donne trois minutes alors qu'avec le gars qui est sorti en première temps (le Toulousain Brecht Dejaegere remplacé pour une commotion, ndlr), ça a pris 7-8 minutes avant qu'il ne sorte. Il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu en première mi-temps et seulement trois en deuxième mi-temps. On a fait beaucoup de mauvais choix, lui aussi."

Le technicien note également quelques erreurs de pressing et s’attribue aussi une part de l’échec. Démis de ses fonctions à Brest en octobre dernier, Der Zakarian a retrouvé un poste à Montpellier à la place de Romain Pitau en février dernier un peu moins de deux ans après la fin de son aventure du MHSC (2017-2021). En engrangeant 17 points sur 21, il a fait faire un grand pas vers le maintien à son équipe, actuellement 13e avec onze points d’avance sur Strasbourg, premier relégable.