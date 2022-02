Montpellier-Lille: Gourvennec justifie la titularisation de Jardim dans les buts à la place de Grbic

Jocelyn Gourvennec a expliqué pourquoi il a décidé de titulariser Léo Jardim dans le but lillois à la place d'Ivo Grbic, catastrophique face au PSG. Un choix payant si on en croit le score du LOSC à Montpellier (1-0).

Un choix fort de la part de Gourvennec. Une semaine après la prestation catastrophique d'Ivo Grbic face au PSG, le coach lillois a décidé de titulariser Léo Jardim dans les buts lors de la victoire à Montpellier ce samedi (1-0).

"Je voulais voir qui était impacté par le match de Paris, je voulais aussi trouvé de la légèreté. Le poste de gardien est important parce que quand il y a une soirée comme ça, c'est dur. J'ai beaucoup parlé avec Ivo (Grbic) et l'entraîneur des gardiens. J'ai estimé que Léo (Jardim), apportait plus de garantis sur le côté de la fraîcheur. Ivo a une très bonne mentalité, il a bien réagi. Léo a été décisif dans un match qui n'était pas facile pour lui", s'est justifié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse.

>> Revivez Montpellier-Lille

Remise en question générale

Un choix qui a mûri dans une semaine importante pour le LOSC. "Je me suis posé tout seul lundi. J'ai voulu analyser froidement la situation et quels pouvaient être les ressorts pour effacer ce match cauchemar. Quand on a repris avec les joueurs, j'ai fait beaucoup d'entretiens individuels. Le président a parlé aux joueurs, il fallait qu'on mette les choses à plat."

De là à bouleverser la hiérarchie? "Quand j'ai démarré la semaine, je n'ai pensé qu'au match de Montpellier car il conditionnait pas mal de choses. Je n'ai pas pensé à la question de la hiérarchie", affirme Gourvennec. En attendant de savoir quel gardien sera aligné pour la réception de Metz, vendredi prochain, les Dogues se sont relancés à la Mosson grâce à un but de Xeka, qui ramène Lille à trois points du top 4.