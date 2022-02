Montpellier-Lille: Gourvennec met Grbic sur le banc après son match catastrophique contre Paris

En déplacement à Montpellier samedi (17h), Lille va connaître un nouveau tournant de sa saison en Ligue 1. Pour ce match très important, Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur, a préféré installer Léo Jardim dans les buts, au détriment d'Ivo Grbic, trop fébrile contre le PSG (5-1).

Jocelyn Gourvennec avait semé les indices comme des petits cailloux en conférence de presse. Tout porte à croire désormais que son choix était déjà fait, en réalité. Et, de fait, le technicien français a tranché. Exit le gardien Ivo Grbic, coupable d’avoir entraîné son équipe vers les abysses lors d’une triste soirée où les Dogues ont collectivement failli face au PSG (5-1). Place à Léo Jardim. Le choix peut paraître étonnant dans la mesure où le Brésilien n’a plus joué depuis le 14 août dernier et la réception de l’OGC Nice (défaite 4-0).

Lille à la recherche d'une solidité perdue

Surtout que le retour de la Ligue des champions se profile, avec un huitième de finale aller le 22 février, et un seul autre match contre Metz en Ligue 1, entre-temps, pour s’y préparer. Le choix fort opéré par Jocelyn Gourvennec veut-il dire que Léo Jardim est appelé à enchaîner en vue de la C1 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il s’agit d’un terrible désaveu pour Grbic. Pour ce déplacement à Montpellier, Gourvennec a annoncé la veille vouloir compter sur des joueurs "qui ont la fraîcheur mentale pour aborder ce match à enjeu".

Il semblerait que ce ne soit pas le cas de Grbic, du moins aux yeux de son entraîneur, lequel aura sans doute envie de s'épargner un scénario semblable à celui vécu contre le Paris Saint-Germain. Meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, Lille doit resserrer les boulons et retrouver des gages de solidité le plus rapidement possible, avant de croiser le fer avec le champion d’Europe en titre, Chelsea. L’équipe de Jocelyn Gourvennec occupe une décevante 11e place en Ligue 1 mais peut dépasser son adversaire du jour, Montpellier, qui ne le devance que de deux points. La situation du club n’autorise plus la moindre erreur.

Le onze de LOSC: Jardim - Celik, Fonte (cap.), Botman, Tiago Djalo - Angel Gomes, André, Xeka, Gudmundsson - Bamba, David.