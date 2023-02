Montpellier: Pitau écarté après 113 jours sur le banc de l'équipe première, encore un changement d'entraîneur en L1

Montpellier a annoncé ce mardi la mise à l'écart de Romain Pitau. Nommé en octobre, le technicien est évincé en raison des mauvais résultats de l'équipe héraultaise depuis la reprise de la Ligue 1 suite à la Coupe du monde 2022.

Successeur d'Olivier Dall'Oglio sur le banc de Montpellier, Romain Pitau aura finalement tenu moins de quatre mois à la tête de l’équipe première héraultaise. Trois mois et 21 jours, pour être précis.

Le MHSC a officialisé ce mardi la "mise à pied à titre conservatoire" du technicien et de ses adjoints Pascal Baills et Frédéric Mendy via un communiqué partagé sur le site du club. Le président Laurent Nicollin se présentera face à la presse mercredi afin de préciser la stratégie de son club pour les prochaines semaines et mois.

Pitau écarté après une sale série

Nommé comme entraîneur intérimaire le 17 octobre puis confirmé le 14 novembre, Romain Pitau a dirigé l’équipe montpelliéraine pendant 113 jours jusqu’à sa mise à l’écart ce mardi. Malgré les mauvais résultats récents, le timing de l'annonce ce mardi soir peut surprendre.

Si Montpellier traverse une période très délicate (deux victoires et six défaites post-Mondial), Romain Pitau, Pascal Baills et Frédéric Mendy ont en effet animé ce mardi après-midi - sur les coups de 15h - la séance d'entraînement comme si de rien n'était. Dans la bonne humeur, avec des sourires sur les visages. La prochaine session collective devait avoir lieu mercredi à 10h. Reste à savoir si elle sera maintenue.

Après sa mauvaise série en Ligue 1, Montpellier se retrouve à la 15e place du classement avec seulement deux points d’avance sur le premier non-relégable. Dimanche, les Héraultais recevront Brest, un rival pour le maintien. Reste à savoir qui sera sur le banc.