Montpellier-OM: Under montre son arcade ouverte après le match

Cengiz Under, attaquant de l’OM, a montré une photo des stigmates de son choc au visage avec le défenseur montpelliérain Arnaud Souquet en toute fin de match, lundi sur le terrain de Montpellier (1-2).

Le match entre Montpellier et Marseille (1-2) est resté tendu et accroché jusqu’au bout, lundi. Cengiz Under (25 ans) s’en est bien rendu compte en recevant un choc à la tête lors d’un duel aérien avec le défenseur montpelliérain Arnaud Souquet pendant le temps additionnel. L’international turc est resté un long moment au sol après l’intervention des soigneurs qui devaient stopper l’écoulement de sang provenant de son arcade gauche.

"Ce qui ne te tue pas te rend plus fort"

L’ancien joueur de l’AS Rome s’est relevé pour quitter le terrain en affichant une belle trainée de sang sur l’arrière du crâne. L’arbitre a finalement sifflé la fin du match aussitôt après sa sortie du terrain. Quelques heures plus tard, Under a diffusé une image de sa plaie à l’arcade sourcilière sur son compte Instagram en l’illustrant d’une expression bien connue: "ce qui ne te tue pas te rend plus fort."

Depuis la reprise, Cengiz Under a retrouvé une place de titulaire lors de la victoire contre Toulouse (6-1) et celle à Montpellier. Un retour au premier plan pour l’ailier moins indiscutable sous les ordres d’Igor Tudor qu’avec Jorge Sampaoli l’année dernière. Prêté en 2021 par l’AS Rome, il s’est définitivement engagé avec l’OM l’été dernier. Cette saison, le Turc n’a marqué qu’un but toutes compétitions confondes (contre 13 en 47 matchs en 2021-2022).

Impliqué sur les deux buts marseillais à Montpellier

Lundi à Montpellier, il est à l’origine du premier but en centrant pour Veretout dont la tête repoussée par le gardien a permis à Nuno Tavares d’ouvrir le score. C’est encore lui qui frappe le corner à l’origine du but contre son camp de Maxime Estève.

"On a un peu souffert, mais cela ne change rien à mon analyse, s’est réjoui Tudior à l’issue de la rencontre. On a fait un bon match. En début de match, on a bien fait les choses mais on a manqué un peu de vitesse. Il manquait un élément décisif, une passe ou autre chose. En seconde période, on a monté notre qualité de jeu. On a marqué pour obtenir cette victoire dans un championnat où il n'est jamais facile de gagner. C'est une bonne victoire. (Du mieux au niveau physique ?) La trêve nous a permis d'acquérir un peu de fraîcheur. A mon sens, on est toujours en bonne forme. Cela dépend aussi de la physionomie du match. Il y a une part de psychologie. Quand on était à 0-0, on a simplement tout donné pour forcer la décision. Nous avons fait un bon match."