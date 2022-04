OL-Montpellier: vainqueur d'un match spectaculaire, Lyon retrouve la victoire et un peu de sourire

L'OL fait le spectacle devant son public contre Montpellier dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, malgré une grosse frayeur en fin de première période (5-2). Les Lyonnais ont encore un petit espoir d'accrocher l'Europe.

Un après-midi à rebondissements. Déjà privé de Lopes, Denayer, Dubois, Caqueret, Cherki ou Ndombele, l’OL a enregistré le forfait de dernière de Faivre pour la réception de Montpellier, après une alerte aux adducteurs, avant de voir Da Silva quitter ses partenaires dans le premier acte (36e). Ce qui n'a pas empêché les Lyonnais de retrouver le goût de la victoire, en deux temps, sous une pluie battante (5-2).

Coup-franc direct et penalty concédé: la drôle de première période de Mendes

L’OL pensait et devait pourtant avoir fait le plus dur avant la pause avec le but du break marqué par Thiago Mendes sur coup- franc direct, avec de la réussite et l’aide du dos d’Omlin (43e). Avec le 16e but de la saison de Dembélé inscrit un peu plus tôt (25e) et à 2-0, les Lyonnais pouvaient voir venir. Mais dans une saison décidément éprouvante, il était écrit que rien ne serait évident.

Quelques instants plus tard, Wahi réduit l’écart sur une combinaison avec Savanié (45e+2). Le passeur montpelliérain se mue en buteur sur le coup d’envoi suivant, après un penalty obtenu sur une main de Mendes à l’entrée de sa surface (45e+4). Voilà comment l’OL dilapide une avance de deux buts en moins de deux minutes et toute sa confiance après un premier acte très intéressant. Car à part une inspiration de Savanier proche de surprendre Omlin (39e), le MHSC a surtout subi.

L'OL hausse le ton en seconde période, des échanges tendus avec les supporters

Le rythme n’est pas retombé à la reprise du jeu, avec des Gones toujours dominants et de loin les plus dangereux, comme sur une frappe de Paqueta arrêtée par Omlin (52e), un poteau trouvé par Toko Ekambi après un jeu à trois dans la surface (54e) ou une frappe de Tetê qui fait encore briller le gardien suisse (60e).

Mais la domination totale des Lyonnais fini par être récompensée sur une frappe peu académique d’Aouar dans la surface, au terme d’un nouveau mouvement collectif de très haut niveau (64e). Dans une défense montpelliéraine attentiste, Toko Ekambi creuse rapidement l’écart (68e). Cette fois-ci, l’OL ne se fera plus rejoindre, malgré un léger réveil héraultais, Mavididi sollicitant encore Pollersbeck (76e). La fin de match a surtout été marqué par un désamour apparent entre les supporters lyonnais et leurs joueurs, notamment après que Toko Ekambi leur aurait fait signe de se taire. Aouar a tout de même offert un cinquième but à son public dans le temps additionnel (90e+2).

Grâce à cette 14e victoire de la saison, Lyon conserve sa 8e place et revient provisoirement à 4 longueurs du top 5, gardant un infime espoir de qualification européenne et préparant au mieux le déplacement à Marseille dimanche prochain. 11e, Montpellier enchaîne un cinquième match sans victoire et termine la saison en roue libre, loin des joutes pour l'Europe et pas concerné par le maintien.