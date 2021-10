Mort de Bernard Tapie: comment va se dérouler l'hommage de l'OM et des supporters au Vélodrome

Jeudi et vendredi, les supporters de l'OM vont pouvoir rendre hommage à Bernard Tapie en se recueillant auprès de son cercueil au Vélodrome, puis en l'accompagnant lors d'une marche avant les obsèques à Marseille.

L'hommage de l'Olympique de Marseille et de ses supporters va durer deux jours. Le cercueil de Bernard Tapie, mort le 3 octobre à l'âge de 78 ans, est exposé jeudi au Vélodrome pour permettre au peuple phocéen de se recueillir à partir de 17 heures dans la tribune Jean-Bouin. Un cortège funèbre est ensuite prévu vendredi au matin, en présence des supporters.

L'organisation de cet hommage s'est acté ce mercredi soir au local des Winners, avec les associations de supporters, le club, des élus de la ville tels que Samia Ghali, et enfin le fils Stéphane Tapie en visioconférence.

Le cercueil porté par les représentants des supporters

Quelques idées ont été évoquées pour rendre cette cérémonie plus chaleureuse. Le cercueil de Bernard Tapie devrait d'abord être porté par les supporters jusqu'au milieu de la pelouse. La musique Jump de Van Halen, qui accompagne habituellement l'entrée des joueurs lors des matchs, pourrait être diffusée. L'OM avait d'abord imaginé un hommage plus cadré et intimiste.

Le cercueil sera porté par un représentant de chaque groupe de supporters de l'OM. Il devrait faire son arrivée entre la tribune Jean-Bouin et le virage Nord, là où se trouvait le tunnel à l'époque du "Boss". La finale du sacre de la Ligue des champions 1993 sera a priori rediffusée dans le stade.

Il y aura également une délégation de joueurs olympiens actuels, avec probablement Steve Mandanda et Dimitri Payet. Ainsi que des dirigeants olympiens. La famille Tapie sera présente en tribune présidentielle pendant l’hommage. La Tribune Jean Bouin sera ouverte au public à partir de 17h jeudi.



Jeudi aux couleurs du club, vendredi en noir

Le vendredi, un rendez-vous est donné à 9h sous l'ombrière du Vieux-Port. À partir de 9h45, un cortège sera formé derrière le convoi funéraire qui prendra la direction de la Cathédrale de La Major. "Nous accompagnerons notre Président vers sa dernière demeure qu'il a choisie au coeur de notre cité", écrivent la famille Tapie et les groupes de supporters.

Un code vestimentaire est demandé. Pour jeudi: bleu et blanc. Pour vendredi: en noir, avec une écharpe de l'OM autour du cou.