OM: l’hommage de McCourt à Bernard Tapie, "un homme au courage remarquable"

Frank McCourt a salué dimanche la mémoire de Bernard Tapie dans un communiqué transmis à la presse. L’actuel propriétaire de l’OM a rendu un bel hommage à son prédécesseur et a rappelé l’importance de son passage à Marseille.

Un pan de l’histoire de l’OM s’en est allé ce dimanche matin avec la mort de Bernard Tapie. Président du club phocéen entre 1986 et 1993, le charismatique homme d’affaires français est décédé à l’âge de 78 ans et laissera une place indélébile dans le cœur de tous les supporters marseillais. En parallèle des nombreux messages partagés par le sport français, Frank McCourt a aussi partagé son émotion et salué son illustre prédécesseur.

"Je tiens à rendre hommage à Bernard Tapie, un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante, a indiqué l'homme d'affaires américains dans un communiqué. [Un homme] Dont la présidence aura marqué l'histoire de l'OM, inscrivant le club dans la légende européenne. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

>> Le monde du sport pleure Bernard Tapie

Tapie, un président de légende à Marseille

En attendant l'hommage du Vélodrome et des ultras marseillais pour leur "Boss", une photo de Bernard Tapie a été installée devant l'enceinte phocéenne. Après l'annonce de la mort de l'ancien président, le sport français a unanimement salué la mémoire de l'un des dirigeants les plus marquants du football tricolore. Au micro de RMC, Pascal Olmeta s'est souvenu avec émotion de ses années marseillais sous la présidence de Bernard Tapie.

"J’ai les frissons. Le grand Monsieur est parti, j’ai une pensée pour sa famille. Il s’est battu pour tout toute sa vie. Avec moi, ce n’était pas toujours le grand amour. Mais c’était mon président, celui qui m’a fait gagner, a lancé le gardien de l'OM pendant les années Tapie. Il aimait la France, l’Europe. Je me rappellerais toujours quand il entrait dans les vestiaires. C’est lui qui m’a appelé quand je jouais à Paris. Je n’avais qu’une envie : rejoindre l’OM. C’était un rêve. Il avait un fort caractère, il aimait les gens qui faisaient avancer les choses, il aimait les combattants. C’est parfois parti au clash avec moi, mais je lui dis merci."

Lors de la présidence de Bernard Tapie, l'OM a remporté à quatre reprises le titre de champion de France consécutivement entre 1989 et 1992. surtout, le club olympien a apporté au football français son preimer et unique titre en Ligue des champions à l'issue d'une saison 1992-1993 mémorable. Opposé au LOSC ce dimanche lors de la neuvième journée de Ligue (17h), l'OM réservera très certainement un bel hommage à son ancien président.