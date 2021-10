Mort de Bernard Tapie: "La ville de Marseille perd un monument", salue Anigo

Sur l’antenne de RMC, José Anigo, ancien joueur et dirigeant de l’OM, a exprimé son émotion après la mort de Benard Tapie, dimanche à l’âge de 78 ans.

"Cela va être un jour extrêmement triste pour la ville de Marseille." Comme beaucoup de Marseillais, José Anigo est très ému ce matin, après l’annonce de la mort de Bernard Tapie, l’ancien président de l’OM, à l'âge de 78 ans. Sur l’antenne de RMC, celui qui a occupé de nombreuses fonctions à l’Olympique de Marseille de joueur à directeur sportif en passant par entraîneur et directeur du centre de formation a exprimé sa peine : "Au-delà de perdre un président, cette ville a perdu un monument Il a permis au club de briller de mille feux du temps où il était là. Il a marqué à tout jamais ce club et pour de longues années encore. Mais ce qui va rester c'est le combattant qu'il a été lors des derniers mois de sa vie avec sa maladie. Il a donné une leçon de courage à beaucoup de personnes."

"Il est arrivé comme une tornade"

Alors joueur de l’OM, José Anigo n’a rien oublié du jour où Bernard Tapie a posé ses valises au club en 1986 : "Je m’en souviens très bien, il est arrivé avec une énergie incroyable. Les premières fois qu’on s’est rencontré, il y a eu tout de suite ce sentiment que cet homme amenait une énergie folle à un moment où Marseille et le club en avaient bien besoin. On a senti que tout allait changer, de manière positive. Il est arrivé comme une tornade." José Anigo se souvient de l’arrivé rapide des "très bons joueurs" et des "changements de comportements." "Il a fait évoluer le club dans les avants et les après-matchs. Ce que je garderai de lui, ce n’est que le meilleur."