Nantes: "7e de Ligue 1, un truc de dingue", savoure Kombouaré

Victorieux de Saint-Etienne (1-0) ce mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1, le FC Nantes a terminé la phase aller du championnat à la 7e place. Pour Antoine Kombouaré, arrivé en cours de route la saison dernière, ce bilan à mi-parcours est assez inespéré au vu de la situation des Canaris il y a encore quelques mois.

Une situation radicalement opposée. Au moment de la trêve hivernale l'an passé, le FC Nantes nommait Raymond Domenech au poste d'entraîneur, alors que le club luttait pour son maintien. Après 19 journées cette saison, l'équipe désormais dirigée par Antoine Kombouaré se trouve dans une spirale positive, 7e du classement avec 28 points.

"L'année dernière on a failli crever"

Vainqueur de l'ASSE ce mercredi (1-0) grâce à un but de Randal Kolo Muani, Nantes a enchaîné un troisième succès de rang en championnat. "Si vous regardez les trois derniers matches en championnat, on est en difficulté mais on prend neuf points", a commenté Antoine Kombouaré après ce dernier match de l'année civile.

"On livre une très bonne première mi-temps, ajoute-t-il. En deuxième, même si Saint-Etienne a plus d'occasions que nous, on a des situations. On a félicité Alban Lafont qui a fait quelques arrêts. Mais on y a cru jusqu'au bout. On a aussi une équipe qui provoque la réussite. L'année dernière on a failli crever. Et, six ou sept mois après, on se retrouve septième. C'est un truc de dingue. Il ne faut jamais se relâcher. Le précipice n'est jamais bien loin. On est plein d'humilité."

"C'est au-delà de nos espérances"

Arrivé en février la saison dernière en remplacement de Domenech, pour une "mission maintien", Antoine Kombouaré avait réussi son pari en passant par les barrages face à Toulouse. "Le meilleur recrutement est d'avoir gardé nos joueurs. Je pense que le maintien acquis dans la grande difficulté a créé de la cohésion. C'est du classique, a jugé le technicien du FCN. Aujourd'hui, on a 28 points. C'est au-delà de nos espérances, fantastique. Je tiens à féliciter les joueurs. Ce sont eux les acteurs de la réussite. Je suis triste pour Saint-Etienne qui méritait au moins le nul. On leur souhaite beaucoup de courage et de s'en sortir. C'est comme Nantes, des clubs mythiques qui doivent rester en Ligue 1".

Qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France, Nantes défiera l'AS Vitré dimanche 2 janvier. Les Canaris retrouveront la Beaujoire le 9 janvier, pour la réception de l'AS Monaco, actuel 6e de Ligue 1. Mais avec 12 points d'avance sur Metz, 18e à mi-parcours, Nantes a un matelas assez confortable pour envisager sereinement la suite.