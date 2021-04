Nantes: Bamba écarté pour raisons disciplinaires

Kader Bamba ne figure pas dans le groupe de Nantes pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche (15h) lors de la 34e journée de Ligue 1. L’attaquant aurait été écarté sur motif disciplinaire par Antoine Kombouaré.

Avant-dernier de Ligue 1, Nantes accuse trois points de retard sur le barragiste nîmois. Ce dimanche à Strasbourg, les Canaris joueront une partie de leur avenir lors d’un déplacement en Alsace pour y affronter un concurrent direct dans la lutte pour le maintien (15h). Un duel capital auquel Kader Bamba ne prendre pas part.

Absent du groupe convoqué par Antoine Kombouaré, l’attaquant formé à Toulouse aurait été écarté pour raisons disciplinaires selon les informations de 20 Minutes. Une sanction qui tombe pile le jour de ses 27 ans.

Victoire impérative pour Nantes

Arrivé sur les bords de l’Erdre en 2018, Kader Bamba a marqué trois buts en 29 apparitions cette saison en Ligue 1 mais n’a jamais réussi à se rendre indispensable. Proche d’un départ à Amiens lors du mercato hivernal, le Français avait finalement été retenu par Raymond Domenech, ce qui avait entraîné une violente saillie verbale de John Williams à l’encontre du désormais ex-entraîneur nantais.

Revenu dans le groupe des Canaris lors de la 25e journée, Kader Bamba avait même offert une passe décisive lors de la victoire contre Angers (1-3). Depuis, l’attaquant s’est contenté de jouer les secondes rôles et d’un statut de joker en fin de match. Après 24 minutes lors de la défaite face à Lyon (1-2) dimanche dernier, c’est devant sa télé qu’il assistera au match capital de Nantes contre Strasbourg.

Une victoire en Alsace, couplée à une défaite de Nîmes à Lens (15h), permettrait aux Nantais de s’emparer de la place de barragiste et de croire encore à leur survie dans l’élite. Une nouvelle défaite face au RCS et l’espoir d’un maintien s’éloignerait encore un peu plus.