Nantes: ça a chauffé dans le vestiaire entre Kombouaré et Pallois

Après la défaite face à Nice ce dimanche (1-2), Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais, a eu une altercation avec Nicolas Pallois, l'un de ses joueurs, selon 20 Minutes.

Défait contre Nice à la Beaujoire (1-2), ce dimanche, Nantes s'est enfoncé un peu plus dans la crise. Les Canaris n'ont plus gagné à domicile depuis la 7e journée et semblent englués à la 19e place de Ligue 1. Ce nouveau revers a sûrement mis un coup au moral de l'effectif, alors que 20 Minutes a révélé qu'une altercation avait eu lieu après le match entre Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois.

Un coup de pied dans un sac à l'origine du conflit

Remonté après la défaite, l'entraîneur nantais a réprimandé ses joueurs dans le vestiaire, avant de donner un coup de pied dans un sac, de colère. Nicolas Pallois, parmi les joueurs les plus expérimentés de l'équipe, lui a alors demandé de se calmer, lui indiquant qu'il ne pouvait pas parler ainsi. Les deux hommes sont alors montés dans les tours et se seraient "intimidés physiquement", avant qu'Abdoulaye Touré ne les séparent.

L'ambiance ne serait donc pas au beau fixe dans le groupe, alors que Kombouaré ne participait là qu'à son septième match la tête de Nantes. Le technicien kanak a été nommé le 11 février dernier pour remplacer Raymond Domenech et enrayer la mauvaise dynamique du club, au bord de la relégation. Sur l'ensemble de la saison, le club a déjà connu quatre entraîneurs, en comptant l'intérimaire Patrick Collot.