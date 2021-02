Nantes: Kombouaré clarifie ses propos sur ses joueurs "mauvais"

Après avoir expliqué que ses joueurs étaient "mauvais" lors de sa présentation comme nouvel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a précisé sa pensée ce jeudi en conférence de presse.

Toujours "malade" selon Antoine Kombouaré, le FC Nantes va tout de même un petit peu mieux depuis quelques jours. Après une série incroyable de 16 matchs sans victoire, les Canaris se sont imposés dimanche dernier à Angers (3-1) pour la première sur le banc de leur nouvel entraîneur. Nommé en remplacement de Raymond Domenech, Kombouaré reste toutefois très prudent.

Il a expliqué ses propos sur "les joueurs mauvais"

"Il y a eu de bonnes choses sur ce match, mais souvenez-vous quand je suis arrivé. On a dit que j'avais dit que les joueurs étaient mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils sont 18es. Mais si je suis venu ici, c'est parce que je pense qu'il y a de la qualité. Il y a de bons joueurs capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent", a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de recevoir l'OM (samedi 17h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

Lors de sa présentation le 11 février, Kombouaré n'avait pas fait dans la langue de bois : "Les joueurs sont au plus mal, en grande difficulté sportive et mentale, il faut être auprès d'eux, discuter, travailler. Ils savent qu'ils sont mauvais, s'ils sont là, c'est un peu de leur faute aussi". Aujourd'hui 18e de Ligue 1 et donc virtuel barragiste, Nantes pointe à une longueur du premier non-relégable, le FC Lorient, qui compte un match en moins.

"Je parle avant tout de tactique avec mes joueurs"

Mais des motifs d'espoir existent pour Kombouaré, satisfait de ce qu'il constate à l'entraînement et de la copie rendue par ses joueurs à Angers. "Il faut travailler pour confirmer ce que je vois. Il y a un groupe capable de gagner des matchs. Ça demande de l'investissement dans le travail, de la rigueur dans tout : ça passe par les horaires, l'alimentation, le repos. Il faut être capable de répéter les efforts. Je suis un entraîneur exigeant et qui a du tempérament, mais je parle avant tout de stratégie et de tactique avec mes joueurs. Je ne veux pas voir une équipe qui subit sur le terrain. Je veux voir des joueurs actifs et dynamiques", a-t-il martelé.

Les Canaris n'ont plus gagné deux matchs de suite en championnat depuis décembre 2019. C'était avec Christian Gourcuff.