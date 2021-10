Nantes-Clermont: "T’es malade ou quoi ?", l'échange musclé entre Kombouaré et Gastien

Le match de Ligue 1 entre le FC Nantes et Clermont (2-1) samedi au stade de la Beaujoire a été marqué par une prise de bec entre les deux entraîneurs, le Nantais Antoine Kombouaré et le Clermontois Pascal Gatien.

Ça a chauffé au bord du terrain samedi à Nantes. A l’issue d’une première période accrochée entre les Canaris et Clermont (score final 2-1), l’arbitre Romain Lissorgue a sorti deux cartons rouges, le premier pour le milieu de terrain Johan Gastien, coupable d’un geste d’humeur, le second pour le latéral droit du FC Nantes Sébastien Corchia pour un tacle trop appuyé. Autant de gestes qui ont provoqué des moments de tension entre les deux coachs, Antoine Kombouaré et Pascal Gastien.

"Pascal, première fois qu’il me parle comme ça"

Tout a commencé par des mots adressés par le fils de l’entraîneur clermontois au coach du FCN après sa sortie du terrain consécutive à son carton rouge: "Pascal, première fois qu’il me parle comme ça, s’emporte le Kanak en s’adressant à son homologue auvergnat. Tu dis à ton fils, c’est la première fois qu’il me parle comme ça!" Réponse de Pascal Gastien : "On est d’accord il n’a pas à faire ça. Mais je sais qu’il est ciblé par vous." Kombouaré : "Eh mais t’es malade ou quoi ?"

La tension est ensuite retombée. Après le succès des Canaris, les deux coachs se sont même réconciliés. "J’étais en colère. Mais c’est de ma faute et je me suis excusé" a confié Pascal Gatien. "On s’est emporté Mais c’est bon, je vais l’appeler dans la semaine", a indiqué de son côté Antoine Kombouaré. L'incident est clos.