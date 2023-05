Nantes: "Il vit mal le fait de ne pas pouvoir nous aider", Chirivella pourrait revenir pour les deux derniers matchs

Présent en conférence de presse jeudi avant la 36e journée de Ligue 1 face à Montpellier (samedi à 17 h), l'entraîneur du FC Nantes Pierre Aristouy a expliqué qu'un processus accéléré de reprise est envisagé pour le retour à la compétition de son milieu de terrain Pedro Chirivella. L'Espagnol, qui souffre d'une pubalgie, avait décidé de stopper sa saison à la mi-avril.

C'est une nouvelle que n'attendaient pas forcément les supporters nantais, mais sans nul doute qu'elle risque d'attiser le feu et l'espoir du maintien à trois journées de la fin du championnat. Ce jeudi en conférence de presse, le coach des Canaris Pierre Aristouy, nommé en remplacement d'Antoine Kombouaré le 9 mai dernier, a expliqué que la saison de son milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella n'était - peut-être - pas terminée.

Chirivella disponible pour les deux derniers matchs de la saison ?

Souffrant d'une pubalgie depuis plusieurs mois, le joueur de 25 ans avait annoncé le 14 avril dernier mettre un terme à sa saison pour se soigner. "Je n'ai jamais pris le temps de récupérer parce que je voulais aider l'équipe mais je suis quelqu'un d'honnête et maintenant je dois couper pour revenir au top", déclarait-il notamment sur ses réseaux sociaux. Mais en l'espace d'un mois, la situation du FC Nantes s'est détérioriée en Ligue 1 et Chirivella se verrait bien donner un dernier coup de main à ses partenaires pour éviter la relégation. C'est en tout cas ce qu'a rapporté son entraîneur.

"Pedro est venu me voir le lendemain de ma prise de fonction à son initiative en évoquant avec moi un petit peu sa situation. Evidemment, je la connaissais mais pas dans les détails. Il m’a expliqué qu’il y a plus de quatre semaines, il avait fait le choix de se soigner par rapport à cette pubalgie. Il avait pris cette décision à un moment où l’équipe était peut-être un petit peu plus tranquille au classement. Et là je crois qu’il vit tout simplement mal le fait de ne pas pouvoir aider. On s’est posés la question, on s’est rassemblés autour du staff médical pour savoir s’il était envisageable d’accélérer un processus de reprise, afin de peut-être l’avoir en aide sur les deux derniers matchs."

"Depuis son retrait des terrains, c’est un peu plus difficile au niveau des résultats", confesse Aristouy

Est-ce que cette dévotion et ce courage ont valeur d'exemple aussi pour le reste des joueurs nantais ? "Oui", a répondu sans ambages Aristouy. "Pedro a en dehors du terrain et sur le terrain cette image au sein du groupe, c'est-à-dire que c’est quelqu’un d’extrêmement généreux qui abat un travail énorme sur le terrain et qui est précieux. Je ne ferai pas de corrélation directe mais depuis son retrait des terrains, c’est un peu plus difficile au niveau des résultats. On s’est simplement donné la possibilité de le récupérer sans aller trop loin dans la prise de risques pour sa santé."

Actuellement 17es et premiers relégables dans cette saison de Ligue 1 à quatre descentes, les Canaris jouent un match important samedi à la Beaujoire contre Montpellier. Pour Chirivella, s'il est suffisamment remis sur pied, c'est lors des rencontres à Lille et contre Angers qu'il pourrait donc faire son retour sur le pré.