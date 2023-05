Nantes: Kombouaré a salué son groupe une dernière fois ce mardi

Officiellement limogé par le FC Nantes ce mardi, Antoine Kombouaré a salué ses anciens joueurs une dernière fois lors de l’entraînement du jour. Il en a profité pour leur souhaiter le maintien, à cinq jours d'une revanche contre Toulouse en Ligue 1.

Antoine Kombouaré a pu refermer dignement la page FC Nantes. L’ancien entraîneur de Canaris, limogé ce mardi à quatre journées de la fin du championnat, est allé saluer une dernière fois son groupe, avant l’entraînement dirigé durant l'après-midi par Pierre Aristouy. Il était accompagné du président général délégué du club Franck Kita.

Nantes prépare son 50e match de la saison

Kombouaré a souhaité le maintien de l’équipe, actuellement reléguable (17e) et avec deux points de retard sur Auxerre (16e). Un objectif qu'il ne pourra pas donc mener alors que les Nantais se déplacent à Toulouse, dimanche, pour une revanche de la finale de la Coupe de France perdue le 29 avril dernier (1-5).

Il s‘agira au passage du 50e match de la saison des Canaris, un record parmi les clubs de l'élite. Pour rappel, l’entraîneur kanak a été viré après un revers à domicile contre Strasbourg (0-2), pour le onzième match de suite sans victoire, soit la deuxième pire série de l’histoire du club. Formateur de Randal Kolo Muani, Pierre Aristouy a été confirmé pour le remplacer, épaulé par Oswaldo Vizcarrondo en tant qu’adjoint, devenant ainsi le 20e entraîneur de l’ère Kita débutée en 2007.

Une relation glaciale entre Kombouaré et Kita

Le président du club, qui voulait se séparer de Kombouaré depuis longtemps, nouait une relation glaciale avec l’entraîneur depuis plusieurs mois et les deux hommes ne se parlaient plus. "Le club tient tout particulièrement à remercier Antoine Kombouaré pour le maintien obtenu au terme de la saison 2020-2021, la Coupe de France remportée en 2022 et le retour sur la scène européenne de la Maison Jaune cette saison", a tout de même officiellement réagi le FC Nantes.