Kombouaré sur la prime de maintien à Nantes: "Ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite"

À l’image de son milieu de terrain Samuel Moutoussamy, l'entraîneur FC Nantes Antoine Kombouaré concède que les primes promises par sa direction en cas de maintien ne changent rien à la fin de saison.

Le FC Nantes entame un sprint final sous haute tension. Relégables après leur défaite à Brest (0-2), les Canaris vont recevoir une prime de la part de leur direction s’ils parviennent à se maintenir en Ligue 1. "Pour moi il ne faut pas se focaliser là-dessus, assure leur milieu Samuel Moutoussamy en conférence de presse à deux jours d’un brûlant duel contre Strasbourg. Qu’il y ait une prime de maintien ou pas, dans tous les cas on va se bagarrer pour se maintenir".

Moutoussamy: "Si votre responsable vous propose une prime, est-ce que vous allez la refuser?"

"Le plus important est qu’on fasse le plus dur pour se maintenir, pour les supporters, pour nos familles, pour les gens du club, poursuit-il. On sait très bien que le poids de cette descente peut être lourd pour tout le monde. Qui est une prime ou pas, cela ne change pas grand-chose. Si dans votre travail, qu’en ce moment vous n’êtes pas bien, votre responsable, président ou chef vous propose une prime, est-ce que vous allez la refuser? Je ne suis pas sûr."

Kombouaré: "Si ça permet de nous maintenir, on dira bravo"

Un avis partagé par son entraîneur Antoine Kombouaré, qui réaffirme que cela n’a pas d’impact sur la motivation de ses troupes. "La direction propose et pense que ça peut être un levier pour les joueurs. Tant mieux, si cela peut aider à faire gagner le match, pourquoi pas, souffle-t-il. La direction fait ce qu'elle veut, je ne suis pas là pour juger".

"Si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo, poursuit l’entraîneur nantais. Si ça ne le fait pas, on dira que ça n’est pas parce qu’on a mis de l’argent… Ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. On tirera les conclusions après. On essaie tous d'aider les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions. C'est comme ça, c'est notre milieu qui veut ça. On ne parle que de ça aujourd'hui, d’argent, de Messi, des contrats... Si ça peut aider les joueurs, tant mieux."