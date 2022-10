Nantes: Kombouaré convoqué par la commission de discipline après ses propos sur les arbitres

Antoine Kombouaré risque gros après ses propos envers l'arbitre François Letexier après le match du week-end dernier entre Nice et Nantes. L'entraîneur des Canaris est convoqué par la commission de discipline le 3 novembre.

"À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘Soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur’", avait lâché Antoine Kombouaré à propos de l'arbitre François Letexier, après le match nul à Nice (1-1) après un penalty litigieux sur un duel entre Dante et Castellotto.

Pour ce coup de sang, l'entraîneur des Canaris devra répondre de ses actes devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), le 3 novembre, selon les informations de RMC Sport. Les Nantais étant à Athènes ce jour là pour affronter l’Olympiacos en Ligue Europa, le club va demander une autre date.

Bamba et Lafont fixés ce jeudi

Kader Bamba et Alban Lafont, qui ont tous les deux écopés d'un carton rouge en fin de match pour des protestations, seront fixés ce jeudi à l'issue de la réunion hebdomadaire de la commission de discipline.

Les deux joueurs risquent normalement moins gros que leur entraîneur, qui lui pourrait écoper d'une sanction assez conséquente. "On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres", avait réagi Pascal Garibian, le patron des arbitres, dans L'Equipe.