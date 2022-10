Nice-Nantes: le patron des arbitres répond à Kombouaré sur l'honnêteté de Letexier

Directeur technique de l'arbitrage depuis 2013, Pascal Garibian a répondu ce mardi auprès de L'Equipe aux propos tenus par l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, à l'encontre de François Letexier. Ce dernier, qui officiait lors du match entre les Canaris et les Aiglons dimanche (1-1), avait été pris pour cible par le manager, le qualifiant de "menteur".

"Être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter". Lundi soir sur la chaîne L'Equipe, Antoine Kombouaré n'avait pas décoléré envers l'arbitrage de la rencontre entre Nice et Nantes (1-1) dimanche soir, notamment envers l'arbitre central, François Letexier.

Kombouaré très remonté contre Letexier

Ce dernier avait refusé un penalty aux Canaris sur une double main de Viti à la 21e minute avant d'en accorder un aux Niçois en fin de partie sur une main de Castelletto, alors qu'il y avait peut-être une faute de Dante sur cette action. Mais c'est surtout cette première action litigieuse qui reste en travers de la gorge du coach nantais.

"Ce qui est embêtant, c'est que Monsieur Letexier va voir les images du VAR. Il confirme ce que le 4e arbitre me dit. Et quand, à la mi-temps, je vais voir les images, je me dis: 'Ils me prennent pour un con.' Et moi, j'ai de la merde dans les yeux, alors il faut que j'aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs."

Pour Garibian, "on ne doit pas mettre en cause l'honnêteté des arbitres"

Ce dernier terme n'a pas été du goût de Pascal Garibian, le patron des arbitres français, qui s'est entretenu avec Kombouaré. Dans L'Equipe, il réfute toute malhonnêteté de François Letexier et du corps arbitral. "On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté."

Selon lui, les accusations d'hermétisme portées par le coach nantais sont fausses. "On a déjà effectué des échanges avec les entraîneurs. Antoine Kombouaré était présent à la réunion au Replay Center (où est centralisé le VAR, fin septembre) et il a apprécié cet échange, où il a vu à quel point certaines situations étaient difficiles à interpréter (...) La DTA et François Letexier lui-même, sont prêts à se rendre à Nantes pour échanger. La DTA est ouverte au dialogue, même si le temps de l'analyse technique n'est pas forcément le temps de l'analyse médiatique."

Pascal Garibian conclut son intervention en insistant sur les conséquences directes qui peuvent naître de cette attaque directe contre une personne, pouvant rejaillir sur les arbitres des autres divisions, y compris dans le monde amateur. Reste à savoir si l'entraîneur des Canaris va être sanctionné dans les prochains jours par la commission de discipline de la LFP.