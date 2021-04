Nantes: le message de Louza face aux menaces et insultes racistes sur les réseaux sociaux

Visé par des menaces de mort, des messages de haine et des insultes racistes sur les réseaux sociaux, Imran Louza a réagi mardi dans un texte. "Soyons tous solidaires", a notamment écrit le jeune joueur du FC Nantes.

"Stop au racisme, stop à la haine". Imran Louza a publiquement réagi aux violents messages de haine et aux insultes racistes dont il a été victime après la défaite 2-1 du FC Nantes contre l'OGC Nice en Ligue 1. Le jeune joueur de 21 ans écrit dans un message, publié mardi sur les réseaux sociaux, que ce type de cyberharcèlement "ne doit plus se reproduire".

"Mes proches et moi-même sommes touchés et extrêmement peinés. On ne peut pas accepter cela et une procédure va être mise en place. Dans ce moment délicat, je tiens à remercier joueurs, staff, salariés et la direction du club qui me soutiennent énormément. Le FC Nantes est une grande famille. Ma famille de coeur", souligne Imran Louza.

"On est tous ensemble"

"Soyons tous solidaires, car on a tous un but commun: le bien vivre ensemble, et ce quelques que soient nos origines et nos convictions. Merci à tous de votre soutien, et je réitère ma reconnaissance envers le FCN qui m'apporte un grand réconfort. On est tous ensemble!", déclare aussi le joueur, promettant au passage de se battre jusqu'au "dernier souffle" pour assurer le maintien de l'actuel 19e du championnat.

En apportant son soutien à son milieu offensif, le FC Nantes a fait savoir qu'il oeuvrait avec la Ligue de football professionnel (LFP) et les réseaux sociaux pour signaler et tenter de bloquer les auteurs de ces messages. L'Union nationale des footballeurs professionnels en France (UNFP) a aussi réagi pour dénoncer ces "déchaînements gratuits de haine et de violence".

Lancé dans le monde professionnel en 2019, Imran Louza a disputé cette saison 26 matchs de championnat. Il compte cinq buts et une passe décisive à son actif. Son contrat s'achève en juin 2024.