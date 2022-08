Nantes – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 se déroule au stade de la Beaujoire. En ce début de saison, les Nantais reçoivent les Lillois. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nantes – Lille !

La première sortie des joueurs de Lille a été marquée par une victoire face à Auxerre (4-1). Les Lillois n’ont laissé aucune chance aux nouveaux venus. Paulo Fonseca doit cependant se passer d’Edon Zhegrova et de Timothy Weath pour le déplacement à Nantes. En revanche, il pourra compter sur le retour de Gabriel Gudmundsson et de Jonas Martin.

De son côté, Nantes n’a pas réussi à convaincre sur la pelouse d’Angers (0-0). Les Canaris doivent remporter cette rencontre pour ne pas se laisser distancer par les autres clubs. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nantes – Lille !

Regardez le match Nantes – Lille ce vendredi 12 août !

Suivez en direct le match Nantes – Lille ce vendredi 12 août à partir de 21 heures sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous pouvez profiter de 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 89 euros par an. Cette offre exceptionnelle n’est disponible que jusqu’au 28 août. Par la suite, l’abonnement sera au prix de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. Vous retrouvez Thibault Le Rol à l’antenne de la chaîne pour une présentation des matchs le vendredi soir et le dimanche à 20 heures 45. Thierry Henry et les autres consultants se répartissent quant à eux les autres rencontres et les émissions spéciales. Le plus : les multiplex disponibles pour la Ligue 1 et la Ligue 2, présentés par Karim Bennani ou Félix Rouah. Enfin, l’option “Stadium FX” vous permet de plonger au cœur du stade avec l’ambiance des tribunes retransmise chez vous.

