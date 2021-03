Nantes-Lorient: Laurienté raconte son coup franc de génie et son secret

Lorient a arraché le point du match nul ce dimanche à Nantes (1-1), dans un choc pour le maintien comptant pour la 30e journée de Ligue 1. Armand Laurienté a égalisé sur un coup franc en cloche splendide... et ne semblait pas vraiment envahi par l'émotion.

Le calme olympien d'un vieux briscard qui est à peine surpris de la beauté de son geste. Armand Laurienté est resté serein ce dimanche, après son coup franc direct incroyable (87e) inscrit contre Nantes et qui a permis à son équipe de Lorient d'arracher un nul précieux (1-1) dans la course au maintien. Ce coup de pied en cloche, parfaitement dosé et qui a créé la surprise, avait pourtant du génie.

"Au début, je la vois partir dans les tribunes"

Plutôt Messi ou Juninho comme source d'inspiration? "J'ai pioché un peu sur plein de joueurs qui arrivent à faire ce genre de trucs, raconte-t-il sur Canal+ après la rencontre. A force de m'entraîner, maintenant ça marche. Il faut que je continue comme ça. Au début, je ne vous cache pas que je la vois partir dans les tribunes ! Au dernier moment, elle redescend et ça fait le bien de l'équipe."

Le geste semble parfaitement maîtrisé, comme s'il enquillait les coups francs en cloche à l'entraînement chaque jour. Mais parmi les petits secrets d'Armand Laurienté, se trouve... le fait de ne pas tomber dans l'excès d'entraînement !

"C'est vrai qu'il y a une période où je m'entraînais souvent. Mais maintenant, je n'ai pas envie de perturber le geste donc j'en fais un peu moins à l'entraînement, assure l'ailier de 22 ans. Cela fait un très bon point pour nous, on est encore là et on ne va pas lâcher." De quoi passer la trêve avec le sourire.