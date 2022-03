Nantes-PSG: ce que risque Verratti devant la commission de discipline

Le milieu de terrain italien Marco Verratti doit s'expliquer ce mercredi devant la commission de discipline après avoir insulté l'arbitrage lors de la défaite du PSG à Nantes (3-1) le 19 février dernier.

Marco Verratti va connaître ce mercredi l'ampleur de la sanction qui l'attend après ses mots très durs envers Mikaël Lesage et le corps arbitral lors de la rencontre entre Nantes et le PSG le 19 février dernier, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, qui s'était soldée par une défaite des Parisiens à la Beaujoire (3-1).

En effet, le milieu de terrain est attendu devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) suite à ses propos au micro de Canal + à l'issue du coup de sifflet final : "Si vous me le permettez, j'aimerais dire une chose. Comment est-il possible que l'on prenne six cartons jaunes et qu'on ne puisse pas parler avec l'arbitre ? On ne peut rien faire. Parfois, on peut, mais là on n'a pas pu du tout. C'est le seul match et le seul arbitre au monde avec lequel on n'a pas pu le faire. Sur le penalty, Appiah doit prendre jaune et ça fait rouge... Il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités. Là, on s'est fait chier dessus !"

Entre deux et quatre matchs de suspension pour Verratti ?

D'après le barème disciplinaire mis en place par la Fédération française de football concernant les propos déplacés ou injurieux, l'Italien risque entre deux et quatre matchs de suspension. Un match avec sursis pourrait également être prononcé.

Après avoir manqué le match face à Saint-Etienne (victoire 3-1 du PSG) samedi dernier en raison de son nombre de cartons jaunes, la sanction de Verratti ne prendra effet qu'à partir du 13 mars prochain pour la réception de Bordeaux et pourrait donc concerner le match face aux Girondins, le déplacement à Monaco (20 mars), la rencontre face à Lorient (3 avril) voire celle contre Clermont (10 avril).

Le "Petit Hibou" sera donc disponible samedi à Nice (21 heures) pour le choc de la 27e journée de Ligue 1, avant le match retour de Ligue des champions face au Real Madrid, mercredi 9 mars.