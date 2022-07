Nantes: Sissoko encense Pochettino, l'entraîneur avec qui il a "le plus appris techniquement"

Moussa Sissoko (32 ans), fraîchement transféré au FC Nantes, a loué les compétences de Mauricio Pochettino, qu’il côtoyé à Tottenham et fraîchement démis de ses fonctions au PSG.

Neuf et demi après son départ pour l’Angleterre, Moussa Sissoko (32 ans) a fait son grand retour en France cet été en s’engageant avec le FC Nantes. Et le milieu de terrain, dont le transfert été facilité par les étroites relations entre son oncle et conseiller Bakari Sanogo et la direction du club, est animé d’une grosse motivation au sein de sa nouvelle équipe. "Il y a une équipe qui sort d'une belle saison, un public chaud, je sais que je vais m'y plaire, confie-t-il dans L’Equipe. Je ne viens pas ici en tant que messie, et je ne suis pas Messi."

L’ancien joueur de Toulouse croisera la route de bonnes connaissances dans le championnat de France, comme les joueurs côtoyés en équipe de France (Mbappé, Kimpembe, Tolisso…). Mais pas Mauricio Pochettino, fraîchement démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG. L’international français a travaillé sous les ordres de l’Argentin pendant plus de trois ans à Tottenham (2016-2019) et en conserve un très bon souvenir.

"C'est le coach avec qui j'ai le plus appris techniquement, tactiquement, même mentalement"

"C'est le coach avec qui j'ai le plus appris techniquement, tactiquement, même mentalement, avec lequel mon jeu a le plus évolué, confie le milieu de terrain. J'étais arrivé dans une équipe qui performait, dans un rôle moins offensif qu'à Newcastle. Je n'ai pas eu ma place de suite, mais il poussait à la persévérance. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour gagner des titres, on avait l'équipe pour. On a quand même vécu de très bons moments, notamment le parcours jusqu'en finale en Ligue des champions."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

C’était en 2019 face à Liverpool lors d’une rencontre perdue 2-0. Quelques mois plus tard, Pochettino avait été remercié par les Spurs après un début de saison compliqué. Sissoko, lui, a quitté le club londonien à l’été 2021 pour Watford où il a passé une saison. La relégation du club en D2 a précipité son départ vers Nantes où il s’est engagé jusqu’en 2024.