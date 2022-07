PSG: le message d'adieu de Pochettino, qui évoque de "grandes victoires"

Mauricio Pochettino a publié ce mardi soir un joli message sur les réseaux sociaux afin de faire ses adieux au Paris Saint-Germain suite à son éviction en tant qu'entraîneur de l'équipe première.

La saison 2021-2022 achevée courant mai, Mauricio Pochettino ne se faisait plus vraiment d'illusion quant à son avenir au PSG. Après plusieurs semaines de négociation avec sa direction, l'entraîneur argentin a quitté le club francilien ce mardi et Christophe Galtier l'a remplacé à la tête de l'équipe première. Après avoir reçu un bel hommage de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, le désormais ex-entraîneur parisien a tiré sa révérence via un joli message.

"Je souhaite à tout le monde au PSG le meilleur pour l’avenir – les propriétaires, le conseil d’administration, les joueurs, tout le personnel et les supporters, a publié l'entraîneur argentin sur Instagram. À Nasser - Je tiens à vous remercier de me donner l’occasion de faire partie de la famille PSG à nouveau.

Pochettino garde le souvenir de "grandes victoire"

En dix-huit mois à Paris, Mauricio Pochettino a remporté trois titres avec un sacre dans le Trophée des champions puis un autre en Coupe de France (2021) avant de remporter la Ligue 1 en 2022 au terme d'une nouvelle saison où il n'aura pas réussi à imposer sa patte sur le jeu de l'équipe malgré l'arrivée de Lionel Messi.

Mais le bilan de l'Argentin au PSG reste mitigé avec notamment une cruelle et décevante élimination dès les huitièmes de la Ligue des champions face au Real Madrid. Qu'importe, l'ancien défenseur préfère garder en mémoire le positif et se servir du négatif pour progresser.

"Nous avons profité de moments incroyables et de grandes victoires tous ensemble et, en tant que membres du staff, avec chaque expérience, nous tirons toujours des leçons pour évoluer et progresser à l’avenir, a encore estimé Mauricio Pochettino. Nous sommes fiers de finir champions en Ligue 1 dans un club qui a tant compté pour moi et ma famille, depuis mon temps ici en tant que joueur et capitaine, et maintenant en tant qu’entraîneur. A bientôt, Mauricio."