Nantes-Toulouse: le FCN s'excuse après un message moqueur envers la mémoire de Brice Taton

Un tag se moquant de la mémoire de Brice Taton, un supporter toulousain décédé en 2009 après avoir été lynché par des supporters du Partizan Belgrade, a été aperçu ce dimanche dans les travées de la Beaujoire en marge de Nantes-Toulouse. Le club canari a présenté ses excuses pour ce "message odieux".

Treize ans après son décès, le nom de Brice Taton revient dans l'actualité pour de bien tristes raisons. Un message se moquant du feu supporter toulousain a été trouvé ce dimanche dans les toilettes du parcage visiteur au cours de la rencontre entre Nantes et Toulouse (3-1). Sur le dessin, on y voit un homme tomber des escaliers et les mots suivants: "Attention Brice !".

Le 17 septembre 2009, quelques heures avant un match de Ligue Europa entre le Partizan Belgrade et Toulouse, Brice Taton avait été agressé dans un bar en compagnie d’une dizaine de supporters des Violets par dans fans serbes. L’homme de 28 ans, tabassé, avait été jeté au pied d’escaliers et fait une chute de quatre mètres. Placé dans le coma, il avait perdu la vie douze jours plus tard.

Le FC Nantes "mettra tout en œuvre pour retrouver l’auteur de ce message odieux"

"Le Club est consterné par la découverte d'un tel message au stade de la Beaujoire. Il est inadmissible de voir ça dans un stade ou ailleurs", a réagi le TFC sur Twitter plus tard dans l’après-midi. Ce à quoi le FC Nantes a répondu, affirmant "condamner de tels agissements". Le club nantais "tient à apporter son soutien à la famille ainsi qu’aux proches de Brice Taton et mettra tout en œuvre pour retrouver l’auteur de ce message odieux", indique-t-il.

Depuis cette disparition, le virage est du Stadium de Toulouse a été rebaptisé en son nom. Dix ans après le décès du jeune supporter, en 2019, l’un de ses assassins a été tué de deux balles dans la tête à Belgrade. Quatorze hooligans serbes avaient été condamnés à des peines de prison.