Nice-ASSE: l'OGCN condamne le chant choquant de ses supporters sur la mort d'Emiliano Sala

L'OGC Nice a rapidement réagi au chant entonné par certains supporters niçois pour se moquer de la mort d'Emiliano Sala, ce mercredi soir lors de la victoire contre Saint-Etienne à l’Allianz Riviera (4-2, 36e journée de Ligue 1). Le club azuréen dénonce "une provocation impensable et abjecte".

La réaction du club ne s’est pas faite attendre. Ce mercredi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre Nice et Saint-Etienne, remportée par les Aiglons (4-2, 36e journéee de Ligue 1), le club azuréen a fermement condamné les chants sur Emiliano Sala entendus dans les travées de l’Allianz Riviera.

"L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera, a écrit le club dans un communiqué. Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala.”

Un chant déjà entendu lors de la finale de Coupe de France

À la 9e minute de jeu, comme c’est de coutume à la Beaujoire ou au Matmut Atlantique, les supporters niçois ont détourné un chant en la mémoire de l’attaquant argentin, décédé en janvier 2019 dans un accident d’avion. "C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau", au lieu de reprendre les paroles traditionnelles: "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala." Ce chant a par ailleurs déjà été entonné au Stade de France lors de la finale entre Nantes et Nice, mais il avait très peu été repris dans les tribunes.

Ce mercredi soir, Valentin Rongier a lui aussi vivement réagi à ce chant choquant. "Quelle honte… C’est écoeurant", a twitté le milieu de terrain de l’OM, ancien coéquipier de Sala sous le maillot du FC Nantes.