Nice: Dante demande à Dolberg de "faire plus"

Avant le choc Nice-Rennes samedi (17h) en ouverture de la 30eme journée de Ligue 1, le capitaine des Aiglons Dante n’a pas ménagé son partenaire en attaque, Kasper Dolberg, à qui il reproche son manque d’investissement sur le terrain.

Six buts en 21 matchs de Ligue 1, un seul en trois rencontres de Coupe de France avant la finale du 7 mai face à Nantes… La feuille de stats de Kasper Dolberg avec Nice cette saison est honorable mais aurait pu être meilleure. Mais au-delà des chiffres, c’est l’état d’esprit du discret attaquant danois, muet depuis le mois de janvier en L1, qui suscite quelques interrogations.

Au sein même du groupe de Christophe Galtier, son investissement sur le terrain est jugé insuffisant par certains partenaires, à commencer par le capitaine Dante. "Je lui ai déjà dit ce que je pensais en face, donc, je n’ai aucun mal à affirmer qu’on attend plus de lui", a confié le défenseur brésilien dans l'émission "Gym Tonic" pour Nice-Matin.

"Les adversaires doivent se dire qu’il est casse-c... à prendre au marquage"

Et l’ex-joueur du Bayern Munich de développer sa pensée : "Kasper a toute la panoplie du grand attaquant, il ne devrait pas être à Nice compte tenu de toutes ses qualités... Mais dans son langage corporel, il doit faire plus, pour lui, pour nous et pour les adversaires qui doivent se dire qu’il est casse-c... à prendre au marquage."

Kasper Dolberg, 24 ans, aura une belle occasion de faire taire les critiques ce samedi lors du choc de la 30eme journée de Ligue 1 face à Rennes, samedi à l’Allianz Riviera.