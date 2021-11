Nice: Dolberg en dit plus sur son absence pour "raisons personnelles"

Entré en jeu à la fin du match perdu par Nice contre Montpellier (0-1), Kasper Dolberg a retrouvé les terrains après deux matchs d’absence. Dans un message posté ce lundi sur les réseaux sociaux, le buteur danois a dévoilé la raison de ces forfaits et a annoncé souffrir de diabète.

Au sortir d’un bel Euro 2021 avec le Danemark, Kasper Dolberg espérait franchir un cap cette saison en Ligue 1. Mais après avoir marqué trois buts lors de ses trois premiers matchs joués, le buteur de l’OGC Nice a traversé une terrible disette. Pire, son manque de rythme a inquiété alors qu’aucune blessure apparente ne semblait le perturber. Revenu sur les pelouses de l’élite ce dimanche, le Danois a joué 22 minutes lors du hold-up de Montpellier face aux Aiglons (0-1). Au lendemain de cette défaite, Kasper Dolberg a justifié ses récentes absences.

"J’ai reçu cette semaine des résultats de tests médicaux, et il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Bien entendu, c’est une surprise pour moi, et je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines, a estimé l’attaquant passé par l’Ajax dans un message posté sur Instagram. Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs ont pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique."

Le message de Kasper Dolberg sur son diabète © DR Instagram

Dolberg forfait en sélection pour préparer la reprise

Privé du match à rejouer contre Marseille (1-1) puis du déplacement à Angers (2-1) à cause de sa forme physique, Kasper Dolberg est heureux d’avoir pu s’entraîner à nouveau sous les ordres de Christophe Galtier. Histoire de bien préparer les prochaines échéances avec le club azuréen, l’attaquant de 24 ans a été laissé au repos pour les deux matchs du Danemark.

"Je me suis entraîné toute la semaine, et je me sens déjà beaucoup mieux, a aussi assuré le joueur niçois. Pour m’habituer à ce petit traitement, nous avons décidé conjointement avec Kasper Hjulmand que je ne jouerai pas pour la sélection cette semaine. De plus, je voudrais remercier le club et la fédération danoise pour leur soutien et leur compréhension de la situation. Merci! A bientôt."

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022 à la faveur de huit victoires en autant de matchs (27 buts marqués et aucun encaissé), la "Danish Dynamite" jouera contre les Iles Féroé puis l’Ecosse les 12 et 15 novembre afin de parfaire son sans-faute. Cela se passera donc sans Kasper Dolberg qui préparera la Ligue 1 et les rendez-vous de Nice contre Clermont, Metz et surtout le PSG.