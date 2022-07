Nice: Delort rêve de jouer avec Cavani pour former un duo de "Doberman"

Dans un entretien à Nice-Matin ce samedi, l’avant-centre de l’OGC Nice Andy Delort s’est dit très excité à l’idée de jouer avec Edinson Cavani. Sans club, l’ancien Parisien serait pisté par le Gym.

Andy Delort l’avoue avec franchise : il ne suit pas l’actualité du mercato. "Je sais que les dirigeants vont ramener de bons joueurs, précise-t-il samedi dans les colonnes de Nice-Matin. Ils veulent être compétitifs pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. On entend beaucoup de rumeurs." Celle concernant la possible arrivée d’Edinson Cavani à l’OGC Nice ne lui a pas échappé. La semaine passée, le quotidien azuréen a évoqué un intérêt du président Jean-Pierre Rivère, grand spécialiste des "coups" sur le marché des transferts, pour le buteur uruguayen.

"Je kifferai jouer avec lui"

A 35 ans, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, est libre (et très convoité) depuis la fin de son contrat à Manchester United. "Je kifferai jouer avec lui, avoue Andy Delort. Qui n’aimerait pas ? Et puis, demandez aux défenseurs s’ils seraient contents d’avoir deux Doberman en face !" Il faut dire qu'à eux deux, Delort et Cavani pèsent 217 buts Ligue 1 (en 433 matchs).

En attendant de savoir si "el Matador" enflammera bientôt l’Allianz Riviera, l’international algérien n’est pas du tout contrarié par la possible arrivée d’un concurrent au poste d’avant-centre. "Il n’y a aucun souci. Au contraire, la concurrence aide à progresser, elle rend l’équipe plus compétitive." Nice débutera sa saison le dimanche 7 août à Toulouse (13h).