Nice: Favre ambitionne toujours de "concurrencer le PSG" dans deux ans

Agacé par les questions sur son avenir, Lucien Favre a tenu à mettre les choses au point sur le projet niçois après le nul concédé à Lyon (1-1) vendredi, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.

Pointé seulement à la neuvième place de la Ligue 1, l'OGC Nice n’en reste pas moins ambitieux. Très ambitieux, même. Après le nul concédé à Lyon vendredi soir (1-1), en ouverture de la 15e journée, Lucien Favre est venu rappeler au micro de Prime Video les objectifs élevés de son club pour l’avenir.

"Il nous manque quelque chose"

Et il n’a pas franchement apprécié d’être interrogé sur son cas personnel, alors que Dante avait défendu son bilan quelques minutes plus tôt. "Qu’est-ce qu’elle veut dire votre question ? Il y a des tas de choses à dire dont je ne veux pas parler", a d’abord lancé un Lucien Favre aussi mystérieux qu’agacé. Avant de poursuivre : "On a un projet sur deux ans, d’accord ? Pour jouer la Ligue des champions, pour concurrencer le PSG. Deux ans ce n’est pas quatre mois, d’accord ? Il y a du travail, et il nous manque quand même quelque chose..."

Racheté en 2019 par le groupe pétrochimique britannique Ineos pour près de 100 millions d’euros, Nice a réalisé un début de saison très décevant, à tel point qu’un départ de Lucien Favre a un temps été envisagé par les patrons du club. Le nom de Mauricio Pochettino avait même été évoqué pour le remplacer. Mais les Aiglons ont peu à peu réussi à redresser la barre, en se qualifiant notamment pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conference.

Invaincus en Ligue 1 depuis leur défaite à Paris (2-1, le 1er octobre), ils ont longtemps cru l’emporter vendredi au Groupama Stadium, avant de se faire reprendre en fin de match sur un penalty obtenu et converti par Alexandre Lacazette. Après la pause liée au Mondial, ils retrouveront les terrains le 28 décembre avec la réception du RC Lens, un gros morceau.