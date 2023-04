Nice: Fournier prend la parole et se dit "révolté" par la diffusion de son mail qui met en cause Galtier

Ancien directeur sportif de Nice, Julien Fournier n'a pas apprécié les révélations concernant Christophe Galtier, et la diffusion d'un mail dont il est pourtant l'auteur. Il précise ne pas être à l'origine de la fuite.

La réaction de Christophe Galtier, accusé de racisme par Julien Fournier, est attendue, mais c’est finalement celle du second nommé qui est arrivée la première. Dans un mail dont nous révélions l’existence mardi soir, dans l'After, envoyé à la direction d’Ineos en août 2021, du temps où les deux hommes occupaient respectivement les postes d’entraîneur et de directeur du football de l’OGC Nice, Fournier prête au coach du PSG des propos racistes. Galtier se serait plaint en privé du trop grand nombre de joueurs noirs et musulmans.

Contacté par nos confrères de Nice Matin, Julien Fournier se dit "révolté" par le timing de ces révélations dont il jure ne pas être à l’origine.

Fournier: "Je n'ai jamais tiré sur une ambulance"

"Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens, se désole-t-il. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu."

Par cette dernière phrase, Julien Fournier s’indigne-t-il du contenu au sens où les propos de Galtier le choque ou bien insinue-t-il que le contenu du mail serait falsifié? Difficile à dire. Il semble en tout cas attester de l’existence de ce mail en évoquant "la diffusion de ces informations internes".

Invité de l’After fin septembre, avant le match aller contre le PSG et l’OGC Nice, Julien Fournier avait indiqué être en possession d’informations de nature explosive pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. "Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe (ndlr, Galtier) n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", expliquait-il alors.